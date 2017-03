El juego de quién va con quién

La pasada madrugada, un autobús partía de Jerez rumbo a Madrid para estar este mediodía en la puesta de largo de Susana Díaz en su carrera para liderar el socialismo patrio. A este grupo estaba previsto que se uniera, además, integrantes de la delegación jerezana que ya estaban desde ayer en la capital del Reino tras haber asistido a una conferencia política organizada por el partido.

Mientras tanto, los afiliados que apoyan a Pedro Sánchez ya llevan varias semanas de movilización. El pasado miércoles, precisamente, celebraron en un local de la calle Francos un encuentro con militantes para seguir buscando apoyos a su 'causa'.

Se prevé que la cúpula local del partido y el gobierno se alineen con la presidenta de la Junta

Por contra, los afines a Patxi López aún no han conformado una estructura de respaldo a nivel local aunque algunas fuentes apuntan que representantes provinciales de este candidato -algunos vinculados al 'pizarrismo'- han empezado a contactar con históricos dirigentes de la formación a nivel local para sondearles e incorporarlos al grupo de apoyo al ex lehendakari.

En torno a unos 450 militantes jerezanos tendrán derecho en mayo a elegir a su nuevo secretario federal entre los tres precandidatos -aún no son candidatos porque no se ha abierto el proceso de inscripción y, por ende, no han entregado aún los avales necesarios para serlo-. Hasta el momento, la agrupación jerezana no ha destacado por su grado de movilización en este proceso de primarias. Una fuente de la ejecutiva consultada por este periódico lo explicaba de la siguiente manera: "Aún es muy pronto teniendo en cuenta que no fue hasta hace poco cuando Susana Díaz confirmó que se presentaría". Eso sí, se espera que a partir de la próxima semana se empiecen a producir los primeros movimientos y a vislumbrarse "quién va con quién".

Es de la misma opinión un ex edil socialista consultado por este periódico y que pide permanecer en el anonimato hasta no tener claro su posicionamiento. "Yo puedo estar más cercano a la idea de partido que plantea Patxi López pero fui también a la reunión de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez para oír su propuesta de partido. Y todavía tenemos que escuchar la de Susana Díaz, que aún no ha dicho nada".

No obstante, los primeros que se movilizaron fue el grupo de apoyo a Pedro Sánchez. Militantes como Jesús Palomo o José Carlos Ramos (que le disputó a Mamen Sánchez unas primarias para liderar la candidatura socialista a las municipales) son las voces más activas de un grupo que participó la pasada semana en Cádiz en el mitin de su candidato. También han mostrado su simpatía por la candidatura 'pedrista' ex concejales como Juan Manuel García Bermúdez o Casto Sánchez, entre otros, a través de las redes sociales. Por cierto, el grupo de apoyo a Pedro Sánchez lleva varias semanas denunciando que no se les permite utilizar la sede del partido, en la calle Sevilla, para celebrar actos y reuniones, extremo negado por la ejecutiva local que afirma tener abierta la sede a las tres candidaturas.

Mientras, ediles como Isabel Armario, Santiago Galván o José Antonio Díaz ya han realizado gestos de apoyo a la candidatura de Susana Díaz en las redes sociales. Y todo apunta a que tanto la cúpula local del partido como los integrantes del gobierno respalden a la candidata sevillana. Precisamente, mañana se presentará en Cádiz el grupo de apoyo que se ha conformado en la provincia y, a finales de semana, según las fuentes consultadas, se hará lo mismo en Jerez.

Finalmente, la candidatura de Patxi López aún no cuenta con una estructura de respaldo en Jerez. Eso sí, el jerezano Juan Miguel Becerra colaboró activamente en el documento político que lleva el ex lehendakari en su propuesta de partido -el candidato, por cierto, prevé visitar la provincia a mediados del próximo mes-. El ex político José Antonio Gómez Periñán lidera la representación de López en la provincia pero aún no ha logrado configurar grupos de ámbito comarcal y local.