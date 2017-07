La juventud se acaba a los 30

"La noticia de la vergüenza". Fue la primera frase que se le pasó a Javier por la cabeza cuando leyó en prensa que "el Ayuntamiento dice que no encuentra jóvenes de Jerez para contratar". Luego se puso a reír por no llorar. Todo empieza cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía da vía libre el 15 de noviembre de 2016 a que el Ayuntamiento de Jerez pudiera contratar a 634 personas durante seis meses mediante dos planes de empleo: 52 proyectos con cargo a la iniciativa Emple@Joven y 78 con cargo a la iniciativa Emple@ 30+, "enfocados a dotar al municipio de servicios de interés social para la ciudad".

Presupuestados en 5,3 millones de euros, supuestamente se beneficiarán 634 personas en situación de desempleo, que serán contratadas durante seis meses por el Ayuntamiento y que percibirán un salario de entre 1.300 y 1.700 euros brutos mensuales. El 29 de noviembre se firma la resolución de la Junta de Andalucía por la que concedía efectivamente la cuantía indicada. Hasta el 14 de enero de 2017 no se registra en el Ayuntamiento de Jerez, Impulso Económico, dicha resolución. "Ésta misma decía que 'la ejecución del proceso incentivado, entendida como la fecha de inicio de la contratación, se deberá iniciar en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución de la concesión'. Y hasta inicios de abril no se empezaron a llamar a candidatos", asegura Javier.

El Consistorio alega que no convoca plazas por "falta de personal para tramitarlas"

Dentro del número de personas solicitadas por especialidades para el plan Emple@Joven, se designaron tres puestos para la plaza de historiador, a las que opta el denunciante, Javier Jiménez López de Eguileta. "El 3 de abril de 2017 se convoca la primera de ellas, a la que concurrí como candidato dentro de la terna presentada. También estoy dado de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil desde el 30 de junio de 2016, y en el SAE con el perfil de historiador desde julio de 2015. En aquella ocasión salió elegido un joven que se incorporó a trabajar a principios de mayo pasado y nos dijeron que de forma inmediata se procedería a la convocatoria de las otras dos plazas que aún restaban", cuenta. Sin embargo, han pasado los meses y dichas plazas no se han convocado. A esta situación se suma que el próximo 28 de julio, Javier cumple 30 años, por lo que pasaría ya a formar parte de la iniciativa Emple@ 30+, "a la que concurren muchas personas y las posibilidades cambian y sólo queda una plaza de historiador. Si hay tres plazas de historiador en el Emple@Joven, ¿por qué no se convocan todas a la vez? Quedan dos y no la van a convocar, porque ya me he informado, hasta principios de curso. Ahora me quedo sin trabajo porque no sale a concurso. ¿Si no hay personal, para que piden las ayudas si no se pueden tramitar? Así que, me quedo sin trabajo".

A la desesperada, Javier denuncia esta situación en Impulso Económico, "donde me confirmaron que esas plazas no se van a convocar hasta septiembre u octubre próximos, y que no pueden hacer nada porque no tienen suficiente personal para tramitar los expedientes, y que desde la Junta tampoco". Ojiplático, el joven historiador se pregunta entonces, y ahora: "¿qué significa esto?, ¿que una vez más, vuelve a defraudar nuestro Ayuntamiento creando expectativas que luego no se cumplen? Y además, por cumplir la edad de 30 años el próximo 28 de julio, ¿me excluirán inexorablemente de los posibles candidatos a esas dos plazas cuando se convoquen? Así que, ¡pierdo de nuevo un trabajo por culpa de este Ayuntamiento, que además tuvo la poca vergüenza de decir hace unos días que "no encuentra jóvenes de Jerez para contratar"".

Jiménez ve "vergonzoso que haya familias que dependan de estas ayudas y que no se convoquen porque no hay personal suficiente para tramitarlas". "Y dime tú -añade- cuál es la reacción que podemos tener los que aún estamos pendientes de estas convocatorias cuando el Ayuntamiento dice a los medios que no encuentra jóvenes que contratar. Sobre todo, los que estamos en el Emple@Joven, y que cumplimos 30 años en breve".

Este Diario trató de ponerse en contacto con el Ayuntamiento para que aportara su versión sobre la noticia. No hubo respuesta.