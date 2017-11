"Es kafkiano alentar a jóvenes a entrar en el campo y que acaben en la ruina"

-¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual del campo?

-Lo que más nos preocupa ahora mismo es la sequía. Hemos cerrado un año en el que hemos salvado los muebles, porque Cádiz ha tenido una media buena de lluvias en casi todas las comarcas. Pero el problema es cómo llueve, porque hasta las dos últimas borrascas de octubre y de este mes, llevábamos sin ver el agua desde mayo. Además, llueve de forma torrencial, haciendo daño, sin que el agua se quede en el campo y sin que se acumule en los pantanos. Y esto se acompaña de largos periodos de altas temperaturas. Ahora parece que hemos entrado en otro año bastante seco. Vamos a esperar a ver que ocurre la próxima semana, pero estamos en un noviembre bastante deficitario y nos preocupa mucho el secano, sobre todo los cereales, que ahora tocan las siembras; la ganadería, que arrastra un aporte extraordinario de piensos; la remolacha y el nivel de agua en los pantanos, que están ya por debajo del 40%. Venimos de un año complicado, que hemos salvado de forma aceptable, pero tenemos un escenario preocupante.

-Otra organización agraria cifra ya las pérdidas de la sequía en España en 3.600 millones de euros a través de un informe, en el que critica con especial dureza la inacción del Gobierno. ¿Qué opina al respecto?

-El problema es que hablamos de la sequía cuando no llueve, pero del recurso agua tenemos que hablar siempre. Hay que planificar mejor y creo que se derrocha mucha agua. Hay que empezar a hablar del aprovechamiento del agua en su conjunto, del agua depurada, del agua desalada... Los que nos creemos el asunto del cambio climático, los que lo vivimos en vivo y en directo, vemos absolutamente necesario hacer una política prioritaria sobre el agua, y más en una zona que es frontera verde de la desertificación. Hemos enfocado los recursos económicos a la modernización de los regadíos, que es bueno porque supone un importante ahorro de agua, pero no se han orientado a cerrar el ciclo integral del agua. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Entiendo que es difícil hacer algo ahora, pues hablamos de grandes obras con presupuestos importantes. Este asunto lo hemos abordado en el congreso de Coag y lo hemos vinculado a la petición por parte de Andalucía de ayudas especiales para los que estamos en un sitio geográfico complicado para el cambio climático, es decir, para los que estamos en ese frente que tiene que hacer de alguna forma de resistencia para el avance del desierto que auguran los expertos. Ese frente verde que tenemos en Cádiz necesita una gestión medioambiental, no sólo agronómica, y enlazándolo con la filtración que hay del reglamento Omnibus, creemos que es el momento oportuno para que tengamos un presupuesto propio para este tipo de acciones. No tengo duda de que si esta oportunidad o problema, según se mire, lo tuviera Alemania, ya habría presupuesto.

-La historia se repite, en la sequía y en la falta de soluciones. ¿Qué hace falta para que se sienten a hablar en serio del problema?

-Tenemos buena interlocución con la Consejería del ramo, pero hace falta mucho más que reunirnos una vez al año y en esto podemos entonar también el mea culpa. El aprovechamiento de todas las fuentes de agua es fundamental y creo que en el regadío está el futuro, porque apostar por el secano es arriesgar demasiado en esta zona a cuenta de las altas temperaturas que tenemos y durante muchos días continuados. Pero hacen falta obras y más tecnificación en el campo para que no se pierda ni una sola gota de agua.

-Da la impresión de que la provincia y Andalucía en general no prestan demasiada atención al cambio climático.

-El problema es que no hay una política específica de cambio climático. Hay referencias en las distintas políticas relacionadas con el medio ambiente, pero no una política transversal a la que acogerse, y esta es una cuestión que excede a las organizaciones agrarias, a los agricultores a título individual y a las empresas. Es una cuestión de Estado o, si me apura, de Europa, y no podemos ir de forma aislada legislando para hacer frente a cuestiones puntuales. Es algo que hay que abordar de forma integral y que hay que tomar en serio, porque casi todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo el cambio climático, y así lo avalan los datos de aumento de temperaturas, que van de récord en récord.

-Las Administraciones suelen ir por detrás de la realidad, ¿no se plantean tomar medidas por su cuenta para prevenir los efectos del cambio climático?

-Dentro de Coag tenemos una corriente muy importante de cultura medioambiental. Ahora tenemos un programa con Diputación que nos financia ciertas medidas para probar cosas novedosas relacionadas con el medioambiente, como la lucha biológica, los biofertilizantes... Ahí hay un mundo y en muchos casos supone un ahorro de costes, pero somos conscientes de que solos no podemos en asuntos, como este, de mucho calado que requieren directrices políticas integrales.

-En una zona de clima árido, en el actual ciclo de sequía y después de años sin convocar las ayudas forestales, ¿es cuestión de suerte que la ola de incendios del último verano en España no llegara a Andalucía?

-Si, hemos tenido suerte, pero puede cambiar en cualquier momento. Esas ayudas hay que convocarlas, y también hay que combatir la corriente ambiental que defiende que cuanto menos toquemos el medio, mejor. Eso no es así. Estamos en un bosque mediterráneo, que nada tiene que ver con el continental, pues nuestro monte ha estado en continuo contacto con el ser humano y cuando dejamos de intervenir, las cosas cambian, normalmente para peor. Si hemos llegado hasta aquí, lo hemos declarado espacio natural protegido con la convivencia con los agricultores y, fundamentalmente con los ganaderos, ¿por qué vamos a trastocarlo?. Lo que funciona bien no se toca y estoy de acuerdo en que hacen falta ayudas para prevenir los incendios, pero también es cierto que el presupuesto del Programa de Desarrollo Rural (PDR) ha bajado mucho desde la última revisión de la PAC, en la que el Ministerio castigó a Andalucía, y nos faltan muchos millones para atenderlo todo. Del mismo cajón queremos sacar ayudas agroambientales, para la incorporación de jóvenes, para inversiones... pero falta dinero. Entiendo que en cuanto haya oportunidad y presupuesto, aunque es difícil, se convocarán. Pero esto no es lo prioritario.

-Coag da prioridad, por ejemplo, a la incorporación de los jóvenes, pero tampoco terminan de llegar las ayudas...

-En primer lugar, tengo que decir que nosotros estamos muy agradecidos con que haya una política decidida en favor de la incorporación de los jóvenes agricultores. Ha habido aumentos presupuestarios y se está haciendo un esfuerzo importante después de que con Elena Víboras -ex consejera de Agricultura- nos manifestáramos porque veíamos que en otras regiones se estaba aprovechando esta medida, no así en Andalucía. A partir de ahí, parece que quedó claro que este tema tiene que ser estrella dentro del desarrollo rural, pero otra cosa distinta es la gestión de las ayudas en general dentro del PDR y de esta medida, que es la que tiene más demanda, en concreto. Nos consta que la Consejería está intentando darle una vuelta a un asunto en el que ha habido un bloqueo absoluto, nos dicen que por falta de personal y por la complejidad burocrática de los expedientes. También nos consta que se ha creado un comité específico para resolver este problema y esperamos que pronto haya resultados. No puede ser que las organizaciones agrarias alentemos a los jóvenes a incorporarse y luego no lleguen las ayudas. Es kafkiano. Preferible es no abrir las líneas de ayuda si no hay asegurada una correcta gestión, porque en algunos casos abocamos a los incorporados a la ruina. Eso es lo peor que podemos hacer, porque arruinar a alguien siempre es malo, pero arruinar a un joven recién incorporado me parece tremendo.

-Hablando de gestión, ¿qué me dice de gestión de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI)?

-La seguimos mirando con esperanza...

-¿Puede explicar de forma sencilla qué es la ITI?

-Primero nos dijeron que eran unos fondos extraordinarios. Después nos dijeron que es un apartado extraordinario, que de los mismos presupuestos se reserva una parte para Cádiz para evitar la concurrencia competitiva con el resto de Andalucía, cosa que no deja de ser una gran ventaja. Pero bueno, creo que se habla demasiado de la ITI en relación a los resultados que hay hasta ahora, aunque tenemos esperanzas de que al final funcione.

-El objetivo principal de la ITI era cambiar el modelo productivo de la provincia, pero muchas de las líneas que hay encima de la mesa fomentan más de lo mismo.

-Bueno, el caso de la incorporación de jóvenes, por ejemplo, implica un cambio de modelo productivo, porque tienen otras inquietudes. Los jóvenes están tirando por otro tipo de cultivos y eso es un cambio de mentalidad. También hay novedades en el campo agroindustrial que creo que nos pueden venir muy bien. Pero creo que hay que apostar al mismo tiempo por lo que ya existe y funciona, aunque no suponga un cambio, porque implica generación de empleo y riqueza.

-Puede que la ITI tenga un pase, no así el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA de Jerez), que sigue empantanado.

-Lo del PTA es una pena. Creo que es el tren que pasó y no supimos aprovechar. Siempre creímos en el modelo que se puso en marcha y es una pena que no haya funcionado, pero eso no significa que con el tiempo no lo haga. Soy firme defensor del cambio pausado. Ese modelo de cambio tranquilo funciona bastante bien aquí, pero el PTA implicaba un cambio brusco que no cuajó.

-Era empezar la casa por el tejado

-Así es. A la gente no se le puede obligar a que siembre. Y luego hay que vender el producto... Pienso que, en cierta forma, las ayudas adormecen el interés inversor, acomodan a la gente, y estamos en una zona con ayudas muy importantes por hectárea. Esto hace que la gente no tenga interés en emprender, y es comprensible.

-¿Se nos queda algo en el tintero?

-Apuntaría dos cosas que hemos abordado en el congreso de Coag. Está el tema de la fiscalidad, en la que arrastramos índices de cuando el campo tenía un alto nivel de beneficio que ya no hay, por lo que hay que adecuarlo a la realidad. Y por otra parte, está el asunto de la cadena de valor, la capacidad de los agricultores de influir en el precio de las producciones para la que parece que se abre una ventana con el reglamento Omnibus.