Los ladrones del tiempo directivo. Propuestas para una solución

Normalmente encontramos en reuniones donde se congregan gente del oficio de enseñar que estamos acostumbrados a contar que nos falta tiempo para todo, parece que incluso sea cierto que en el constante devenir de un centro educativo vamos atropellados por un tiempo que comienza cada hora. Todos tenemos claro que en nuestro horario lo principal son las clases y la atención al alumnado, así como reuniones establecidas en el mismo. El director encuentra que puede tener tiempo para todo o no tener tiempo para nada, la reducción del horario lectivo se contrarresta con otro tipo de gestión que puede ser más eficaz o productiva según el uso que tenga.

Citando un viejo proverbio irlandés que nos dice que Cuando Dios hizo el tiempo, lo hizo de sobra, nos centramos en el verdadero propósito de este artículo que sería que debemos distribuir ese tiempo, o sea, intentar tener tiempo para todo priorizando, secuenciando y colaborando.

El tiempo del directivo a veces queda muy corto, sin embargo vemos como en otros centros que a pesar de que su jornada es la misma sí que tienen mayor ocasión de realizar proyectos, formación, actividades de éxito, etc. Comprobamos entonces que no gestionamos bien nuestro tiempo, que nos roban el tiempo determinadas casuísticas y no lo dedicamos a otras que requieren una reflexión. Los ladrones del tiempo del directivo son muchos y podemos encontrarlos en cualquier parte de nuestra agenda, para todos ellos lo más razonable es conocer cuáles son y atajarlos de forma inminente, ya que la innovación o la eficacia no nacen de un centro mermado por la dedicación a la gestión de problemas de disciplina.

Como propuestas de mejora que pueden ayudar a gestionar el tiempo, la realización de un Plan de acogida del profesorado nuevo con la documentación y tutorización necesaria, nos ahorraría un tiempo muy valioso para la realización del plan de centro o para la gestión de los horarios del profesorado.

En segundo lugar sobre todo en Secundaria, encontramos que la convivencia en un centro roba mucho tiempo a la dirección. La gestión de este tipo de problemas a veces se hace constante y muy cansina, por tanto con la creación de un Departamento de Convivencia, con un jefe de departamento que tendrá una reducción horaria para realizar o colaborar en protocolos, organización y atención del aula de convivencia y su coordinación con la jefatura de estudios; así como la distribución de un horario de reunión y de tratamiento de esos problemas junto al departamento de orientación pueda hacer que en nuestro propio horario se establezca el tiempo justo y determinado para la resolución de determinadas problemáticas.

La realización de un orden del día y la planificación de la convocatoria de reuniones, dedicando en nuestro horario una o varias horas para reunión entre los miembros del equipo directivo puede marcar que éstas no se hagan interminables y nos ocupen a todos más tiempo del debido para la gestión de otro tipo de actividades.

Nuestra cuarta propuesta es que necesariamente tenemos que hacer menos accesible al director del centro, aunque no sea lo políticamente correcto. Crear la cita previa dentro de la agenda del propio director, siempre que el tema no sea urgente o solucionable por otras vías, es necesario para la atención a padres o alumnos, en condiciones de información y de preparación necesarias así como es necesario para que el despacho de dirección también tenga su momento de reflexión y de trabajo eficaz.

Por último crear en nuestra agenda para que no tienda a la dispersión una especie de programación pero no didáctica, sino de actividades. Una serie de tareas de calidad que tengan obligado cumplimiento durante la semana o periodo diferente de gestión, es necesario por tanto cubrir todos los objetivos que nos marquemos en un espacio de tiempo determinado.

Necesariamente la gestión del tiempo es casi obligatoria para los directivos, porque tenemos que tener claro que el día dura lo mismo para todos.