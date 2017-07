Las lanzaderas de empleo logran un 50% de inserciones laborales

La delegada territorial de Empleo en Cádiz, Gema Pérez Lozano, visitó ayer la unidad del servicio Andalucía Orienta y la Lanzadera de Empleo que están en marcha en el Área municipal de Empleo. Acompañada por la alcaldesa Mamen Sánchez y la edil Laura Álvarez, la responsable provincial saludó a los técnicos responsables del desarrollo de ambas iniciativas y se interesó por la acogida que han recibido los dos programas por parte de los jerezanos y por los resultados que se están obteniendo. Igualmente, las tres responsables políticas hablaron con los integrantes de la lanzadera de empleo para conocer las estrategias que están siguiendo para tratar de conseguir la inserción laboral.

Tras agradecer el interés y la colaboración del Ayuntamiento, Gema Pérez detalló que la finalidad de la red Andalucía Orienta no es otra que "apoyar, ayudar y asesorar a todas las personas desempleadas en ese camino y en ese proceso de búsqueda de empleo". Igualmente, señaló que se trata de un servicio destinado "no solo a aquel que tiene necesidad de encontrar un trabajo sino que también aquel que tiene una tarjeta de mejora de empleo tiene que venir a las unidades de empleo a asesorarse". "La media de inserción laboral es a nivel provincial de entre 3 y 4 inserciones", aseguró.

La delegada territorial explicó que la red de Andalucía Orienta "es un esfuerzo inversor para la Junta", ya que a nivel provincial para los años 2017 y 2018 "significa un presupuesto de 8,6 millones de euros". En total, la inversión está destinada a 68 unidades repartidas por la provincia y a 178 técnicos. "Concretamente en Jerez hay 8 unidades de orientación de la que una es titular el Ayuntamiento de Jerez y la subvención que concedemos a este municipio es de 2,2 dentro de esos 8,6 millones", dijo Pérez. Por último, señaló que en el primer semestre de 2017 han sido atendidas en las 68 unidades de este servicio de la provincia un total de 20.434 usuarios.

La delegada territorial explicó igualmente la importancia de las lanzaderas de empleo. "Es una iniciativa conjunta entre la Fundación Santa María la Real, la Fundación Telefónica, la Consejería de Empleo de la Junta y el Ayuntamiento, que colabora con nosotros cediéndonos el espacio donde llevar a cabo este programa", afirmó. En concreto, la lanzadera de empleo "lo que busca es formar a 20 personas desempleadas y hacerlo de una manera diferente, colectiva, que entre ellos se arropen. Buscar empleo es un proceso bastante duro y no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado, como es el caso y el aspecto innovador que presentan estas lanzaderas de empleo". A juicio de la responsable provincial, los datos son "excelentes y hablan por sí solos: en estas lanzaderas que empezaron 11 mujeres y 9 hombres ha habido ya desde el 22 de marzo, 10 inserciones laborales". Por estos motivos aseguró que "me siento satisfecha. Al final esto es una actuación pública-privada y a mí con una sola inserción ya me vale la lanzadera, pero tenemos ya el 50% y todavía queda casi la mitad del tiempo de permanencia de esta lanzadera, por lo que supongo que seguiremos aumentando ese número de inserciones laborales".

En la misma línea, la alcaldesa Mamen Sánchez hizo hincapié ayer en importancia de la función que están desempeñando "las políticas activas de empleo que están en marcha en Jerez, de la mano de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, como son esta unidad del servicio Andalucía Orienta y la lanzadera de empleo". La regidora se refirió a que este tipo de iniciativas, "que se han ido poniendo en marcha en estos dos años de legislatura, están dando muy buenos resultados y están constantemente contribuyendo a que se produzcan nuevas inserciones en el mercado laboral". Concretamente, destacó que la unidad del servicio Andalucía Orienta visitada ayer "ha logrado desde su puesta en funcionamiento entre dos y tres inserciones laborales al día y en la lanzadera de empleo, el cincuenta por ciento de los participantes ha conseguido un contrato de trabajo".

Mamen Sánchez añadió además que en la reducción de las cifras del paro "unas administraciones han hecho más esfuerzo que otras" y, en este sentido, agradeció "la gran apuesta de la Junta de Andalucía por Jerez a la hora de poner en marcha servicios y planes de empleo ya que toda esta labor suma, para reducir el número de desempleados de la ciudad".

La unidad del servicio de orientación profesional Andalucía Orienta que está en marcha en el Área de Empleo cuenta con una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de 273.443 euros y con una dotación de personal de tres técnicos y un administrativo, según informó ayer el propio Ayuntamiento de Jerez. Esta unidad inició su andadura en marzo, y desde entonces ha atendido a casi 400 personas durante más de 1.500 horas de atención personalizada. Se trata de un programa que está destinado especialmente a aquellas personas inscritas como demandantes de empleo y, especialmente, a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, como es el caso de las personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y colectivos en riesgos de exclusión.

Por su parte, los equipos de las lanzaderas de empleo están constituidos por una veintena de desempleados con edades comprendidas entre los 21 y 48 años y con diversos perfiles formativos y sectores laborales de procedencia.