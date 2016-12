"No puede ser que para una licencia en calle Larga se tarde cinco meses"

Un año desigual en lo económico, lo político, lo social e incluso desde el punto de vista sectorial. Así calificó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, el año que termina, en el que "hay sectores que han tenido la fortuna de recuperar tono y otros que siguen sumidos en una situación todavía manifiestamente mejorable". El también presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia (CEC) señaló a modo de balance que afortunadamente "sigue creciendo el sector de la exportación, poco a poco también el sector industrial, y se ha recuperado en parte el sector turístico, es verdad que a precios de años atrás, pero en volumen al menos se ha batido récord de visitantes y pernoctaciones". No obstante advirtió que en el sector servicios en general, incluido la distribución y el comercio, el comportamiento ha sido muy desigual durante 2016. "Empezamos el año con un crecimiento, hubo un parón, que tuvo mucho que ver con la liturgia política y de elecciones a finales del primer trimestre, se volvió a recuperar cierto tono en el segundo y tercer trimestre y a finales de éste vino otro parón". La inestabilidad política ha provocado, en su opinión, una ausencia de decisiones por parte de las Administraciones, "una huelga de bolígrafos funcionarial porque nadie toma una decisión, nadie firma un papel y se dilatan decisiones administrativas y empresariales".

Con la mirada puesta en 2017, Sánchez Rojas confió en que "recuperemos los bolígrafos y la función pública recupere tono" y recriminó la lentitud en los trámites que afectan a la actividad económica. "No puede ser que para una licencia de actividad en la calle Larga de Jerez se tarde cinco meses cuando hay menos solicitudes de licencias desgraciadamente que hace cinco o seis años". "No puede ser -agregó que inversiones millonarias en distintos sectores en la provincia estén paralizadas porque nadie se atreve a tomar una decisión. Yo lo que pido, ahora que teóricamente ya tenemos estabilidad, es que las administraciones sean capaces de recuperar la normalidad".

En este sentido, reclamó "estabilidad y coherencia" a los que tienen responsabilidad de gobierno y puso como ejemplo de descoordinación que mientras en Andalucía se negociaba con la Junta que no gravara las bebidas azucaradas "y casi lo habíamos conseguido", el Gobierno central impone por decreto ley dicho impuesto. "Por lo tanto, vamos a entendernos, a sentarnos en las mesas que están para dialogar con los distintos sectores e intentar no estropear la senda de crecimiento que llevamos. No se puede tapar que ha sido un año de crecimiento económico pero podía haber sido mucho más y puede serlo 2017 si apelamos entre todos al diálogo, al consenso y a la empatía".

Sánchez Rojas hizo alusión también a la situación de desventaja de la que parte la provincia, con un tejido empresarial que dificulta un crecimiento rápido del empleo, ya que el 86% de las empresas tiene menos de dos trabajadores. Aún así, manifestó que de las 10.000 empresas que se perdieron durante la crisis, se han podido recuperar alrededor de 1.500, pero también advirtió que son cifras que hay que matizar: "En esas 10.000 estamos metiendo empresas que tenían 300 trabajadores y en las 1.500, esa misma que antes tenía 300 empleados ahora tiene siete. Es decir, no es lo mismo, aunque sí refleja que hay ganas e iniciativa".

Ante esta situación, insistió en que se garantice "tranquilidad y solvencia administrativa" a la hora de responder a los inversores que vienen para crear empleo industrial, "y eso tiene que ser compatible con iniciativas de autoempleo, que nos hacen falta también". Aseguró que todos los sectores son ahora mismo una buena oportunidad, "siempre que se genere un caldo de cultivo propicio. Lo que no tiene sentido es que en situaciones de salida de la crisis no seamos capaces de aligerar procedimientos y de eliminar trabas administrativas. Tiene que ser compatible el respeto a la legalidad, faltaría más, con una agilización para no perder inversiones o emprendedores".