Todo listo en Cuartillos para su cabalgata el día 6 de enero

La barriada rural jerezana de Cuartillos podrá disfrutar un año más de uno de los festejos más esperados por sus vecinos, su popular Cabalgata de Reyes, que se celebrará, como es costumbre, en la mañana del día 6 de enero. El cortejo, que partirá a las 11:00 horas de la calle Alenar, recorrerá la barriada durante unas 3 horas aproximadamente, finalizando sobre las 14:00 horas en la explanada de la Alameda Andalucía. Durante el recorrido, sus Majestades de Oriente repartirán regalos y caramelos entre los más pequeños de la población.

Como es tradicional, serán 3 vecinos de Cuartillos quienes encarnen las figuras de los Reyes Magos, seleccionados por sus propios paisanos en base a sus méritos y valores personales, siendo los afortunados para este año 2017 José Meira Ruiz, Miguel Durán López y Ana María Sánchez. Además, la cabalgata contará con la participación de un nutrido grupo de voluntarios de la propia barriada, quienes escoltarán el cortejo para impedir que puedan producirse accidentes, velando en todo momento por la seguridad y el buen desarrollo del festejo.

Según José Barriga, delegado de Alcaldía de Cuartillos, el evento no podría celebrarse de no ser por el trabajo conjunto y esfuerzo de los vecinos de la barriada, así como gracias a la colaboración económica de varias empresas y negocios de la zona, ya que "desde el Ayuntamiento de Jerez, más allá de la necesaria presencia de la Policía Local para el corte de calles y carretera, no se da el suficiente apoyo logístico y económico para que los más pequeños de Cuartillos puedan disfrutar de algo tan ilusionante como es la Cabalgata de Reyes Magos".

En este sentido, declara Barriga, "la partida presupuestaria anual que desde el consistorio jerezano se asigna a la barriada para la celebración de sus fiestas populares, 1.700 euros, es totalmente insuficiente, y un auténtico agravio comparativo si lo comparamos con los recursos disponibles para las Entidades Locales Autónomas, de ahí que el principal caballo de batalla durante su mandato sea convertir a Cuartillos en Entidad Vecinal".