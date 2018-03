La lluvia trastoca las cifras de la hostelería en el Festival de Jerez

La edición que acaba de concluir del Festival de Jerez ha superado, según la organización, cifras de inscripciones en cursillos y de venta de entradas con respecto a años anteriores. "Si no llegamos al 100% de ocupación, estaremos cerca", aseguraba antes del inicio del certamen la directora del Villamarta, Isamay Benavente.

Una hostelera comentaba ayer que el "Festival se los trae y el Festival se los lleva", en el sentido en que no es tanta la repercusión que tiene dicho certamen en la hostelería jerezana. Es una de las opiniones que se ha vertido estos días desde bares y restaurantes, donde muchos de estos negocios han visto cómo las lluvias de estas últimas semanas han provocado un descenso en el número de reservas de mesas y que las terraza se queden vacías. Así lo confirman desde el restaurante 'La Carboná', donde su cocinero, Javier Muñoz, apunta que en general "ha ido bien, el Festival aporta muchísimo, pero sí hemos notado con respecto a otros años que ha estado más floja la cosa. Normalmente, después del espectáculo, casi que volvíamos a llenar el restaurante, a las once y pico de la noche al igual que las ocho de la tarde. Tendríamos 10 ó 12 mesas, pero este año han entrado la mitad. El tiempo no ha acompañado y se han anulado mesas por la lluvia. El tiempo ha restado porque si no hubiera llovido sí que hubiéramos tenido público". Muñoz cree que además del mal tiempo "también puede afectar que haya más oferta de restaurantes y bares". De hecho, 'La Carboná' es uno de los negocios que conserva clientes fieles desde los comienzos del certamen, que vienen todos los años. También suele ser un lugar de encuentro de artistas del Festival. "De la misma línea son otros hosteleros de la zona -apunta Muñoz- que han notado también un descenso en las cifras del negocio".

Los hosteleros aseguran en su mayoría que el certamen "aporta muchísimo"

Se sube al tren el Mesón Restaurante Toro, donde su propietario, Paco Toro, apunta que la lluvia "no ha beneficiado nada y se ha notado. Las primeros días han sido muy buenos, pero los últimos han sido fatales. Después de los espectáculos los espectadores se iban a los apartamentos que habían alquilado o al hotel, aunque nosotros hemos cerrado una hora más tarde para atender a los que vinieran. También creo que las estancias de los visitantes han sido más cortas". Toro cree que otros de los factores que han influido este año para recibir menos gente en sus mesas han sido que algunos de los espectáculos no eran del gusto del público y la falta de difusión del Festival.

Para Nela García, presidenta de Acoje, la lluvia este año "ha sido un problema para la hostelería. Muchos de los asistentes se iban a casa (hoteles o apartamentos) después de acabar el Festival y no pasaban por los bares. No han podido disfrutar de las terrazas ni las terrazas de ellos. Tampoco los restaurantes". A pesar de las cifras, García destaca que el Festival "ofrece mucha diversidad en su programación, así como de cursos, algo que enriquece y engrandece el certamen".

Sin embargo, desde el restaurante 'Juanito' aseguran que este año "ha sido incluso mejor que el anterior" a pesar de la lluvia, "hemos estado en la línea". Una opinión que contrasta con las anteriores y a la que se suma Asunico, cuyo vicepresidente del área de Hostelería, Richard Vargas, destaca en líneas generales, "la afluencia ha sido buena, en la línea de otros años. El público viene a los sitios más tradicionales como peñas, tabancos y ciertos restaurantes. El ocio no tiene demasiada repercusión, respecto más a los bares de copas". Vargas recuerda que hay muchos visitantes que vienen "muy ajustados de presupuesto y son muchos días de Festival". En este sentido, este año los apartamentos turísticos le han ganado la partida a los hoteles en ocupación, por lo que los asistentes al Festival compraban en los supermercados lo necesario para comer en casa.

Sea como fuere, el Festival y la probabilidad de precipitaciones sí se han llevado el 100% de 'ocupación'. Pero ya se sabe, casi en primavera, el tiempo es inestable. Y da igual quien baile o quien cante.