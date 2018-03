"La lucha es nuestra"

Desde la precariedad hasta la brecha salarial, la invisibilización del trabajo de cuidados o la violencia de género. Las mujeres dedican el doble de horas al trabajo no pagado, sólo el 28% de los altos cargos de la administración lleva nombre de mujer y un 13% de los rectores de las universidades son mujeres. Son algunos de los argumentos que motivan la huelga mañana 8 de marzo para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo', la huelga feminista tiene en Jerez un amplio calendario de actos, que entre otras acciones están una concentración desde las 11 horas en la plaza del Arenal y a las 18 horas una manifestación. Un grupo de jerezanas cuenta cómo va a vivir este 8-M.

"Voy a secundar la huelga. A pesar de que en mi trabajo hay igualdad salarial, sé que las mujeres a pesar de tener mejor formación que los hombres, no consiguen los mismos cargos. No hay igualdad de oportunidades y hay peores condiciones. Todo mi entorno familiar también apuesta por la huelga y creo que es la primera vez que salgo a la calle por la mujer", declara Lali Barea, trabajadora de la Administración pública.

Marina Pascual, de 30 años y dependienta, no irá a la huelga porque "estoy contenta con las condiciones de mi trabajo, de hecho somos un equipo de mujeres y todas vamos a trabajar con normalidad. También es verdad que después tendría que recuperar las horas y no me interesa acumular tanto. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo con las reclamaciones de la huelga, porque es cierto que hay muchas injusticias. Pero creo que no debería ser cosa de un sólo día, sino de cada día".

Lola Morales, limpiadora del hospital, no irá a la huelga "por motivos económicos" y lamenta que "mientras tengamos un día para la mujer es que no hay igualdad". "Rechazo absolutamente la violencia física y psicológica, así como que algunas mujeres pierdan su 'feminidad' cuando alcanzan ciertos puestos -añade Morales-. No debemos perder nuestra identidad y tenemos que estar más unidas, porque la rivalidad es muy alta entre las mujeres, tristemente". En su profesión "hay ciertas tareas que no podemos hacer las mujeres por ser mujeres, como llevar un camión o trabajos 'específicos', que no es otro que abrillantar. He luchado desde que estoy en mi puesto por poder acceder a ellos. Soy limpiadora y con mucho orgullo", remarca Lola.

Felipa Medrano, psicóloga y técnica de Igualdad en la Fundación Secretariado Gitano, subraya que "es hora de romper barreras y me parece que tiene un calado internacional increíble". "Es un día para nosotras, de reivindicación. Durante dos horas secundaré mi paro, al igual que mi compañera, porque al asistir a diferentes actos por mi profesión no es una huelga completa. Lo importante es que se visibilice a la mujer gitana", declara Medrano, quien añade que: "Creo que el éxito de esta convocatoria es que nos hemos unimos todas las mujeres, con independencia de la ideología, por los mismos objetivos. Es un hecho que da fuerza para seguir luchando".

Sofía Navarro, escritora jerezana, irá a la huelga y además con mucho protagonismo: "Algunas compañeras y yo empezaremos esa manifestación de una manera muy particular: reivindicando desde el arte. Presentaremos en los Claustros la exposición 'Las que escriben', que reivindica nuestro trabajo y nuestro arte". La escritora va a la huelga "por dignidad, por necesidad, por justicia, porque estamos en deuda con las mujeres que nos precedieron en la lucha por la igualdad... En estos últimos días he firmado tres manifiestos, uno por cada gremio del que me considero parte: las mujeres del periodismo, las mujeres en las artes escénicas y las mujeres del libro. Voy a la huelga porque quiero que se elimine la brecha salarial, quiero que se respete la igualdad a la hora del acceso a cargos de responsabilidad en las empresas, porque es inadmisible el acoso sexual y laboral al que las mujeres estamos sometidas. Voy por la corresponsabilidad del hombre en cuanto a la conciliación de la vida personal y de los cuidados, que las diversas identidades de género sean respetadas, visibilizadas y normalizadas". "Yo creo en la meritocracia, si ésta tiene su base en la igualdad real de oportunidades, cosa que en estos momentos no existe. Y esa base igualitaria, que parece una utopía, es lo que vamos a exigir. Y nos la vamos a ganar, ya lo creo que sí", subraya Navarro.

Victoria Barba, responsable del Área de Igualdad, Feminismo y Sexualidades de Podemos Jerez, invita a que "todas las personas de esta sociedad que son conscientes de las injustas diferencias que sufren las mujeres a acudir a la concentración y a la manifestación para hacer llegar a gobernantes y resto de ciudadanía el grito de disconformidad con las violencias machistas, con la brecha salarial, con la discriminación y tantas otras desigualdades que hacen que esta sociedad necesite con urgencia un cambio que coloque a mujeres y hombres al mismo nivel".

Maite Reina, una de las portavoces de la Marea Violeta -colectivo que, entre otras organizaciones, prepara los actos del 8-M en Jerez- reconoce que está "contentísima" por la repercusión que está teniendo la convocatoria de mañana jueves, a la que también se van a unir "en una caravana feminista" mujeres de Trebujena, Rota, Sanlúcar, Chipiona y Sierra. "Se están sumando muchos colectivos y sólo esperamos que el tiempo nos acompañe. Aunque tenemos organizando todo para estar en la calle, los sindicatos nos han cedido su salón para que en caso de lluvias trasladarlo todo allí. La verdad es que estamos llegando a muchos sitios y aunque no sé cuál será la magnitud del 8-M en Jerez, el sentir que estamos teniendo es muy bueno. La lucha es nuestra".