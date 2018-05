"Hay que luchar por los sueños porque los sueños se cumplen"

–¿Qué le dice el corazón ante su adiós a la afición de Jerez?

–Me retiro convencido de haber cumplido una etapa de mi vida importante y con perdón de lo que pueda parecer una falta de modestia. Estoy viviendo un adiós a los ruedos con emotividad en cada plaza que me estoy despidiendo pero en mi tierra viviré sensaciones y connotaciones especiales. Ha sido la plaza que primero me vio torear, entrenar, donde aprendí las principales bases del toreo de manos de los maestro Rafael Ortega y Luis Parra “Jerezano”; donde he visto a muchas figuras del toreo y he tenido oportunidad de torear con muchas. Disfrutaré y a la vez tendré una sensación de nostalgia

–Aquí debutó el Panaderito con 16 años y ahora se va una figura

–No puedo llegar a creer que haya conseguido tanto. Todo el mundo sabe lo difícil que está el mundo del toro y sus dificultades. Parece que estoy viviendo ese debut con picadores, con ese traje rosa palo y oro, con Martín Pareja Obregón y Chamaco y una novillada de El Torreón. Han pasado muchos años, pero me queda el recuerdo y el anhelo de haber conseguido lo que siempre quería: disfrutar de mi profesión, ser torero y conseguir con creces estos objetivos que me marqué. Estoy agradecido a la profesión porque he conseguido mucho más de lo que esperaba

–Jerez, la plaza llena, la última tarde... Inimaginable

–Ya he vivido algo parecido cuando en la reaparición tras el percance de Zaragoza fui recibido en todas las plazas con mucho cariño y muchas veces se me desbordaban los sentimientos. Si se escapa alguna lágrima lo entenderá todo el mundo porque puede ser el último paseíllo en Jerez y tendré a mi familia presente, a mis padres, hermanos y mis hijos porque mi mujer no estará ya que nunca viene a la plaza. Tendré a grandes amigos conmigo y el cartel lo dice todo con la reaparición de Morante de la Puebla y mi amigo José Mari Manzanares, la corrida de Juan Pedro Domecq y el sábado de feria. Lo tiene todo para emocionarme.

–Una tarde para disfrutarla

–Lo estoy disfrutando mucho. ¿Cómo puede uno disfrutar cuando sale a la plaza a jugarse la vida? Pues sí, lo disfruto porque me siento un privilegiado y he tenido la suerte de tener una trayectoria maravillosa. Independientemente de los percances porque siempre he dicho que el sufrimiento es parte de la gloria y esos percances son parte de mi trayectoria. No podía imaginar que me podía despedir en mi tierra entre tanto respeto y cariño y por eso lo voy a disfrutar

–25 años muy bonitos pro muy duros

–Yo era consciente en mis inicios de que mi carrera estaba enfocada en pueblos y mi intención era estar en el circuito de las ferias. Estaba claro que tenia que ser a base de matar corridas duras y tener la oportunidad de entrar en una feria que fuera el trampolín. En una corrida benéfica en Sevilla de Ande tuve la oportunidad de matar una corrida de Carlos Núñez, le corté una oreja a un toro y la Casa de Misericordia estaba en esa corrida y me contrató para Pamplona. Pamplona me lanzó a todas las ferias y mi carrera cambió de rumbo: mantenerme en esas corridas duras, con la fortaleza física que exigían y una mente y un corazón de acero como para matar la camada de Miura, de Victorino o de Cebada.

–Ha habido momentos en los que no se le ha dado importancia a lo que hacía Padilla

–Ahora se le está dando más importancia a esa trayectoria. Se reconoce que matar 79 corridas de Miura no ha sido nada fácil, ni ser el tercero que ha matado mas corridas de Miura. Solamente seis toreros han matado seis miuras en solitario, yo uno de ellos. Para aguantar ese ritmo de matar año tras año esas corridas en Castellón, Valencia, Sevilla, Madrid o Arles hay que tener un corazón de acero. Veo a mis compañeros, como este año que fui a Sevilla a ver la de Miura, y valoro mucho el esfuerzo ante esas corridas.

–Lo decía mirando al palco, le han negado muchas orejas

–En muchas plazas. En Sevilla se me han negado muchas orejas en corridas de miura y muchas tardes. Pero nadie mejor que la afición y los medios de comunicación que luego son los que dan la posibilidad de dar la razón al esfuerzo de un torero, y el convencimiento del propio torero cuando llega al hotel y sabe que ha estado a la altura que al toro y a la feria le correspondía. Y al final te quitas orgulloso el traje de torear

–Poco le falta a su hoja de servicios, lo tiene casi todo

–Uno es exigente con su carrera y nunca termina de aprender. Lo he hablado con muchas figuras del toreo como Juan Mora o Espartaco que me decían que se ponían el capote de paseo siempre con la sensación de que les quedaba algo por aprender. Siempre falta una faena por redondear o una plaza que se te pueda resistir. En mi caso Madrid. He tenido allí tardes importantes, he cortado orejas salpicadas, pero no se ha dado allí esa rotundidad que he tenido en otras plazas como Bilbao, Santander, Logroño, Bilbao, San Sebastián donde indulté un victorino, Vitoria, Pamplona o todas esas plazas del norte que tengo conquistadas. Espero que sea el 17 de mayo porque después ya no será y que ayude un toro para conquistar también Madrid

–También hay que ser alguien para ir a Madrid todos los años

–Hay que reconocer que yo también tuve un enfrentamiento con Madrid y estuve tres años sin ir y después me recibieron muy bien cuando vieron que a un toro de Samuel Flores lo toreé despacio con la izquierda y de nuevo hubo ese respeto. En mi reaparición me sacaron a saludar, he matado la corrida de Beneficencia, la de la Prensa, las más importantes de San Isidro y me siento muy bien, pero soy exigente y es lo que me falta. Francia la tengo conquistada toda: Dax, Nimes, Beziers, Arles; en México e indultado un toro en la Monumental y he salido cuatro veces a hombros, en Guadalajara, en Sevilla tengo la Puerta del Príncipe hace dos años que fue un regalo de Dios, por eso dije ese día que hay que luchar por los sueños porque los sueños se cumplen. Pero me falta Madrid

–Siempre lanza esos mensajes positivos: sueños, esfuerzo, sacrificio, recompensa

–Y me quedo muy corto para todo lo que he recibido. De toda la sociedad, de todo el mundo y desde antes de mi percance, en toda mi trayectoria, siempre he tenido personas que me han aportado mucho, dentro y fuera del mundo del toro. Esos consejos, ayudas y valores es normal que quiera reconocerlos por la ética de mi profesión que me los ha dado y porque Dios me ha puesto a esas personas en el camino.

–También ha pagado un precio

–En el toreo se paga el tributo de las cornadas e incluso se paga con la vida. Estamos expuestos a dejar la vida en una plaza o en una carretera, sobre todo en una plaza. Desde que te inicias como torero eres consciente de ello y de toda grandeza de la profesión en cuanto a los triunfos y percances. En ese sentido también soy un privilegiado porque tras esos percances he tenido la suerte de volver a la cara del toro, reponerme y seguir mi profesión. Otros compañeros desgraciadamente no lo han podido hacer y hasta se han dejado la vida.

–Eso sí, nos vamos con el pajar techado

–¡Ja ja ja!. Algún cubo hay que poner para las goteras como dice Ruiz Miguel. No me quejo. Tengo a la familia unida y con salud, buenos proyectos y tranquilidad.

–¿Y ahora qué hacemos los domingos por la tarde?

–¡Ja ja ja! Los toreros con los que hablo, como Ruiz Miguel o Espartaco, me dicen que no me echan más de dos años, que me va a volver a picar el gusanillo, Ahora mismo estoy convencido, con ilusión y ganas de colgar el vestido de torear, hacer otras cosas y dedicarme a mi familia y al mundo del toro en general, al que se lo debo todo y estoy muy agradecido. En manos de Dios.

–Empieza la gloria. Suerte