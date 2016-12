"Lo más mágico de la Navidad en casa siempre han sido los Reyes"

-¿pensó que podría encarnar alguna vez a un Rey Mago?

-Muchos nos lo hemos planteado porque nos atrae la magia que envuelve a los Reyes Magos. He sido paje -con Nela García-, con lo cual te queda el 'si yo pudiera ser...'. Lo cierto es que sí tenía la cosa de haber probado el pastel y me había gustado.

-¿La experiencia le ha servido para preparar la agenda 'real'?

-Nos está sirviendo para saber para qué se hacen las cosas, la finalidad que tiene el reinado, todo lo que hay que hacer, qué preparar... Lo que hicimos hace tres años siempre lo tengo como ejemplo, para mejorar o mantener actos.

-Cuando recibió la llamada de la alcaldesa, Mamen Sánchez, proponiéndole ser Rey Mago, ¿qué fue lo primero que pensó?

-Me acordé de los familiares que ya no están y que me hubiera gustado que estuvieran ahora conmigo. Antes de recibir esa llamada había ya cierto rumor, y cuando descolgué el teléfono y dije 'buenas noches alcaldesa', mi familia empezó a gritar 'que sí, que sí, que sí'. Así que le tuve que decir, 'alcaldesa, mi familia le está dando la respuesta'. Fue un gran momento.

-¿Cómo recuerda la Navidad de su infancia?

-Recuerdo el escaparate de Álvarez. Ir a ver los juguetes, ver la magia de esos muñecos, vivir en casa esa ilusión... Mi madre se trabajó siempre mucho la Navidad, ponía un Belén que era de mi padre cuando era un niño, unas figuras pequeñas de un plástico muy antiguo que tenían un olor característico, metidas en una caja de madera antigua... Y el día de Reyes todo era magia. Un ambiente que después hemos seguido con los niños de la familia y con mi madre, que ya no está. En la Navidad lo más mágico siempre ha sido el día de Reyes y yo intento que siga siendo así. Este año además estamos metidos en una vorágine especial, intentando contagiar a todos los que nos rodean de la experiencia. Prácticamente no me he dado cuenta de que estamos a final de mes, porque mi objetivo está en el 5 de enero.

-La campaña para recaudar fondos ha sido intensa. ¿Qué ha vivido en esas visitas a empresas?

-Jerez tiene que saber que existe mucha solidaridad por parte de las empresas. Hay una lista habitual de gente colaboradora, de personas que te dicen que ya contemplan esta ayuda en sus presupuestos, otros que se animan por primera vez y quien si tardas en visitarlos ya te está llamando. No hemos encontrado una negación por parte de nadie. Nos reciben con muchísimo cariño y también nos sentamos con ellos para hablar, a compartir cómo estamos, y ellos nos piden cosas como Reyes Magos y se desahogan. Esa magia existe.

-¿Con qué momentos se queda de todo lo vivido hasta ahora?

-Me quedaría con las llamadas que he hecho a cada uno de los miembros de mi cortejo -rompe a llorar-. Fueron muy emocionantes, porque ha habido momentos de llantos, de gritos, de alegría, de 'sí, sí, sí, sí'. También en el acto de coronación en González Byass me emocioné, la cena de los Reyes Magos fue una maravilla, y voy a tener muchos más...

-Ya queda muy poco para esa noche de la ilusión.

-Tengo la ventaja de saber lo que hay dentro. Sé que cuando se llega a Ifeca hay un hervidero de gente cantando, bailando, mucha música... Hace unos días César Saldaña me dijo que cuando la cabalgata se pone en marcha, hay un primer tirón del tractor con el que te das cuenta de que todo empieza. Me han dicho que es un gran subidón con el que se te saltan las lágrimas. Sí, yo empiezo a soñar con ese día.

-¿Qué destacaría de sus compañeros Salvador y Fernando?

-Dos grandes personas con unos corazones tan grandes como ellos. Éramos tres extraños que nos vimos obligados a conocernos en un día y que parece que nos conocemos de toda la vida.

-¿Qué le pediría a los Reyes Magos para Jerez?

-Pediría más ayudas a las empresas. Los empresarios decimos que lo que necesitamos son facilidades y no trabas a la hora de poner nuestras empresas en marcha, tener cierta libertad para gestionar, facilidad para estar con los organismos públicos... Si caen las empresas, caen los trabajadores, y si caen los trabajadores cae la economía.