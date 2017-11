Un maletín histórico

"En la comida, estos primeros días, he de pasar lo mío, ¡pobrecitos!, cogen con tantos deseos las chuletas; pero tengo que ser parco por temor a los coliquillos. No sé si llegaré a aplacar el apetito que por toda impedimenta han traído estos inocentes. Ya nos podemos suponer lo que sobre este particular pasará en la casa de cada uno". Con palabras como éstas, Miguel Rodríguez Bernal contaba a los padres en tribunas del periódico 'El Guadalete' cómo eran los días de sus pequeños en las colonias veraniegas en las playas de El Puerto, allá por 1932. Concretamente se refiere aquí a la Colonia Escolar Jerezana (ya que provenían de diversos puntos de Andalucía), de la que era fundador y sostenedor José Ramón Rodríguez Aparicio, pero que con tanto cariño organizaba cada año Rodríguez Bernal. Colonias infantiles creadas por los sindicatos de los diferentes gremios en torno a 1920 que se organizaron en una comunidad y compraron unos locales portuenses, así como una caseta en la playa de La Puntilla. Allí, junto al mar, pasaban quince días aquellos niños de los trabajadores jerezanos para olvidar por un tiempo la dureza de la vida. Esta experiencia pedagógica y de ocio infantil se desarrolló hasta 1932.

Fue una de las muchas iniciativas que llevó adelante el hombre que hoy nos ocupa: Miguel Rodríguez Bernal. Nacido en 1877 (se cumplen ahora 140 años), era hijo de Pablo el carpintero y María Ángeles, una mujer con muchas inquietudes culturales, algo poco común en la época. Sin duda, un arrojo que heredó el niño, que desde muy pequeño supo que lo suyo era la enseñanza, por lo que a los 18 años obtuvo el título de maestro de Primera Enseñanza Superior en la Escuela Normal de Cádiz con sobresaliente. Lo cuenta su hijo, el jerezano Romualdo Rodríguez Almodóvar, quien con todo el cariño del mundo guarda en un portafolios la vida y obra de su padre, de la que ha escrito y hablado en otras ocasiones.

Pues bien, convencido Bernal de los principios propuestos por Pestalozzi (1746-1827), pedagogo suizo con una gran influencia en el magisterio europeo que defiende la educación para todas las clases sociales y hace especial hincapié en la práctica para adquirir aprendizajes, así como la adquisición de conocimientos en diferentes entornos y no sólo en el aula, decidió el jerezano fundar un colegio en su tierra natal. Fue en 1896 y le puso de nombre San Pablo, que también fue un internado, y por el que pasaron cientos de jerezanos, algunos nombres destacados como Fernando Viola, Tomás García Figueras, Antonio Mateos Mancilla, Elías Durán Moya o Alberto Durán Tejera.

Además de la faceta de educador (por la que mereció una calle), que no abandonó nunca de manera definitiva, también estuvo la de empresario teatral con la regencia de los coliseos Eslava, Alcázar y Alcázar Cine, Principal y el liceo Antonio Vico. "De hecho, era tanta su afición al teatro que creó hasta un aula de comedias interpretadas por los propios alumnos, espectáculos casi siempre a beneficio de entidades caritativas", recuerda Romualdo. También fue concejal del Ayuntamiento en 1924 y empresario bodeguero (bodegas Vilar y Castilla). Cultivó la amistad con personas de diferentes ámbitos y sobresale su relación con Antonio Castilla (introductor en España de la radio), con quien le unió además otros vínculos familiares pues se casó con su hermana Elvira, su primera esposa (tuvo tres), de la que enviudó. También se codeó con el ilustre bibliotecario Manuel Esteve y con el experto en geodesia Ignacio Fossi.

De la 'maletita de papa' sigue sacando Romualdo papeles. Multitud de recuerdos, escritos, fotografías que dan fe de la intensa vida de Miguel. Guarda incluso la lista original de niños y niñas de las colonias, la contabilidad de sus clases particulares, las imágenes de los primeros cursos de San Pablo... Nuestro hombre falleció en 1967, con 89 años. Tuvo 13 hijos, de nombres ilustres también. Quedan vivos seis. Le recuerdan y guardan en el portafolios. La vida de un hombre, un hombre para la historia.