Esta tarde habrá una marcha a pie para exigir el desdoble de la carretera entre Jerez y Rota

A las ocho de esta tarde está prevista que se celebre una concentración y marcha a pie para exigir a la Junta de Andalucía el desdoble de la A-2078, carretera que une Jerez con Rota. La iniciativa está promovida por una plataforma ciudadana creada meses atrás que exige una mejora de los accesos a la villa -reclaman también el desdoble de la A-491 y de la A-2075, ya en término municipal roteño-.

La comitiva tiene previsto concentrarse en el kilómetro 0 de la A-2078, concretamente en el cruce de esta carretera con la A-491 (que une El Puerto con Rota). A partir de ahí, se iniciará una marcha a pie hasta el kilómetro cinco de esta vía hasta concluir en el enlace con la A-2001 (El Puerto-Sanlúcar) donde se leerá un comunicado. Para facilitar la asistencia a este acto reivindicativo, la plataforma ha fletado varios autobuses que partirán desde las inmediaciones del parque El Mayeto, de Rota, a las siete y media de la tarde.

Este colectivo lleva meses denunciando que esta carretera tiene un elevado índice de siniestralidad con víctimas mortales, incluso, en este año. Asimismo, ha mostrado sus críticas a la propuesta realizada por el organismo autonómico que, por el momento, rechaza desdoblar esta vía alegando que no soporta el suficiente tráfico. No obstante, ha anunciado que está elaborando un proyecto para mejorar la seguridad vial de esta vía con una actuación que rondará el millón de euros.

Esta carretera carece de arcenes y es bastante sinuosa y con varios cambios de rasante en sus 10 kilómetros de longitud. Se da la circunstancia de que el organismo autonómico incluyó el desdoble de esta vía en el Plan Más Cerca para el periodo 2007-2013. Sin embargo, no solo no ejecutó sino que en el actual Plan Pista, que establece las inversiones en infraestructuras hasta 2020, no ha sido incluida.