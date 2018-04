En marcha el pleno ordinario de abril

La sala de sesiones del Ayuntamiento de Jerez acoge desde primera hora el pleno ordinario de abril con varios asuntos del día, entre los que destacan, la comparecencia del delegado de Urbanismo Francisco Camas.

De los asuntos ya debatidos y sometidos a votación, sobresale el rechazo a la modificación de los Estatutos de la Fundación Andrés de Ribera propuesta por el PSOE.

Un resultado que celebró el PP, uno de los partidos que votó en contra, ya que entiende que el Gobierno local "quería que Diputación se fuera de la Fundación y si se sale, se condena al patronato de la FAR a la disolución ya que los graves problemas económicos que arrastra los tendría que asumir en solitario en Ayuntamiento, que ya conocemos a qué situación lo tiene condenado el actual Gobierno de Mamen Sánchez", señaló la edil popular Lidia Menacho.

“Que Diputación se vaya del Patronato de la Fundación Andrés de Ribera es malo para Jerez. No sabemos si será bueno para Mamen Sánchez (trabajadora en excedencia de la FAR) pero desde luego no lo es ni para Jerez ni para la propia Fundación”, añadió Menacho.