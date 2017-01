Una marcha "entre ruinas"

Varios centenares de personas dejaron ayer constancia de su preocupación por el estado del patrimonio y del centro histórico de la ciudad en una manifestación convocada por la Plataforma para la Defensa del Patrimonio y la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez, que transcurrió por las calles sin proclamas ni gritos, con una única pancarta en la que se leía 'Salvemos el centro histórico', lema de la marcha, y carteles con fotografías de inmuebles en estado de ruina, que sostenían algunos de los participantes.

La protesta viene precedida durante estos últimos días por una recogida de firmas de adhesión a un manifiesto en el que entre otros puntos se reclama una rápida intervención que al menos palie la situación de abandono del centro histórico, "cercano a la irreversibilidad o a la pérdida irremediable".

Alumnos de la Escuela de Arte se unieron a la manifestación a su paso por calle Porvera

La marcha partió de la plaza del Mercado poco después de las siete de la tarde, pasando por San Mateo y por Ronda del Caracol hacia la calle Muro. De allí a Porvera, la calle donde se ubica la Escuela de Arte, a cuyos alumnos y profesores los convocantes han mostrado su apoyo "en la cruzada por la conservación de su sede ante el lamentable estado en que las administraciones han permitido que se encuentre en la actualidad". En sus puertas les esperaba un grupo de alumnos que aplaudió a la llegada de la manifestación y se unió a la misma. En ella participaron también, entre otros colectivos, representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la Asociación de Comerciantes del Centro Acoje o de partidos como PP, IU, Ganemos y Ciudadanos.

Tras atravesar la calle Larga hacia la plaza del banco, la manifestación transcurrió por Tornería, Plateros, la plaza de La Asunción, y Letrados, ya hacia el Ayuntamiento, en cuya puerta se colocó una hilera de velas. La portavoz de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Esperanza de los Ríos, fue la encargada de leer el manifiesto, en el que los convocantes dejaron claro que para la recuperación del centro histórico "consideramos fundamental que se cumplan las leyes de patrimonio de Andalucía de 2007, así como el PGOU vigente. A través de esta marcha social y apolítica pretendemos concienciar de la importancia de sentar las bases económicas y sociales para la rehabilitación del centro histórico, atajar la situación de abandono, saqueo y marginalidad en que se encuentra desde hace décadas a pesar del interés que han mostrado muchos particulares en restaurar sus viviendas o de los negocios que han aguantado".

De los Ríos remarcó que aunque durante varias legislaturas se han invertido importantes fondos para recuperar estos barrios abandonados, "resulta evidente que no se ha conseguido nada, porque el centro está cada vez peor. Invertir grandes cantidades de dinero en una zona determinada o incluso en edificaciones de nueva planta de forma aislada y no de forma armónica no conduce a nada y un solo edificio no conduce a la rehabilitación y repoblación de todo el centro histórico". Por ello los organizadores reclamaron que se invierta conforme al Plan Integral de Rehabilitación del centro histórico. "Siempre nos dicen que lo van a hacer y sólo son promesas, pero ya hay una nómina de 150 edificios en ruinas. La parcela fundamental para que el centro histórico no desaparezca es la 143, que comprende la calle Jesús de las Tres Caídas, el lateral de la plaza de San Lucas , el palacio de Montegil y la plaza de Belén. Es indispensable que se invierta ahí, porque si se pierde esa parcela el centro histórico será irrecuperable".

El presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Alejandro González, mostró su satisfacción por la participación conseguida y confió en que "el mensaje llegue ahora a quien tiene que llegar". La recogida de firmas continuará durante el próximo fin de semana y todas ellas se entregarán junto con un dossier a las instituciones de todo ámbito, incluso europeo. "Yo creo que debe haber un punto de inflexión y por qué no puede ser esta manifestación. Igual peco de optimismo, pero creo que hoy comienza la recuperación del centro histórico".