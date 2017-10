Entre todos la mataron

La experiencia histórica demuestra el carácter letal de la utilización de las diferencias -religiosas, raciales, nacionales- contra el otro, o, más sencillamente, para convertirlo en el otro. Algo que niega la pluralidad que hay en cada persona y el concepto universal de dignidad humana. La crisis catalana va también de eso. Vean, por ejemplo, las reflexiones de escritores como Javier Marías o Eduardo Mendoza, o de pensadores como El Roto. En un contexto, como el catalán, de libertades ciudadanas, hiperprotección de la lengua y cultura propias y autonomía política, en la Europa de la integración y la solidaridad, en el siglo XXI, saltarse la legalidad constitucional, estatutaria y parlamentaria buscando la fragmentación, y tratar de revestirlo de un halo heroico de búsqueda de la libertad y lucha pacífica contra el opresor (¡al ejemplo de Gandhi!) lleva al ridículo en forma de viñeta y editorial de Charlie Hebdo. Probablemente, la cosa no ha ido en estos tiempos sobre más o menos competencias o financiación, sino sobre sentimientos. Como escribiera recientemente en este diario Víctor Vázquez, se trata de "la primera revuelta posmaterialista encabezada por gente que no padece necesidades pero que en un mundo tan antiheroico como frágil, canaliza los miedos propios de su tiempo y su nostalgia de hazañas sobre un preexistente sentimiento nacional".

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Por parte de los partidos independentistas y las "asociaciones" vinculadas, aumentando la temperatura del caldo de cultivo creado con sistema y método y sin rubor desde hace décadas en los frentes político, intelectual, mediático, educativo, y acelerado en la última, con huidas adelante de formaciones presas de su corrupción y mala gestión, que esperan retrasar el batacazo electoral (antigua CiU), o imbuidas del espíritu de la revolución pendiente en forma de mambo (CUP), u otras que no han variado sus convicciones republicanas e independentistas, eso sí, sin pudor en utilizar cualquier "argumento", sean cifras y previsiones económicas ficticias o diferencias genéticas (ERC).

Pero convendría dirigir las miradas "adentro", ver qué se ha hecho mal y qué se puede corregir.

Por una parte, tenemos un sistema electoral de circunscripción provincial en una España en la que ese nivel es justamente el de menor "identidad política", en el que en la práctica los parlamentarios no actúan defendiendo intereses provinciales sino partidistas, sin una relación directa con sus electores. No se exige, además, una representatividad mínima a escala nacional para las elecciones al Congreso, siendo la Cámara en la que se debaten los asuntos que nos afectan a los españoles. El Senado no actúa como Cámara de representación territorial y en todo caso su configuración básicamente provincial resulta arcaica. Han pasado décadas y los partidos gobernantes no han acometido su reforma. Se han sentido cómodos en un sistema que penaliza a los partidos estatales minoritarios y que, hasta la crisis, les permitió una cómoda alternancia que, aún hoy, les favorece. Se decía que garantizaba una mayor gobernabilidad: el fin del bipartidismo, la repetición de elecciones y la fragilidad del actual Gobierno hacen innecesaria mayor prueba de lo discutible de esta afirmación. En las legislaturas en que el PP y el PSOE han debido contar con el apoyo parlamentario de grupos nacionalistas para alcanzar la mayoría parlamentaria la contrapartida ha sido la obtención de traspasos de competencias (entre ellas, las de seguridad), cesiones de impuestos e inversiones "extras", en muchas ocasiones a cambio, además, de apoyar al partido nacionalista en el Gobierno de la respectiva comunidad autónoma. En la actual legislatura, sin ir más lejos, el Gobierno ha hecho importantísimas concesiones económicas al PNV (y a los partidos canarios) a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Esta dinámica revela una lamentable incapacidad de los partidos estatales mayoritarios para alcanzar acuerdos que les permitan dejar de ser rehenes de partidos nacionalistas.

Por otra parte, hay práctica unanimidad en situar en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut el aumento vertiginoso del descontento de parte de los catalanes. Al respecto (y al margen de lo "contenido" de esa sentencia, que declara inconstitucionales 14 artículos de 114 impugnados y salva otros 27 diciendo que son constitucionales si se entiende que no dicen lo que dicen), ha de reconocerse que la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad frente a leyes orgánicas, que llevó a cabo la mayoría absoluta del PSOE en 1985, para evitar que sus leyes orgánicas quedasen suspendidas hasta la sentencia, sin excepcionar los Estatutos cuya aprobación está supeditada a referéndum, fue un error garrafal.

De esos polvos estos lodos. Estas falsas épicas y oportunismos políticos, no compensados con pedagogía política y entendimiento entre los partidos estatales, emponzoñan la vida de las personas y las sociedades. Mucho mejor leer a Nabokov, Zweig o Kundera que un artículo más sobre la cuestión catalana; eso sí, conviene no olvidar que tuvieron que exiliarse por otros movimientos "reinvolucionarios" y probablemente vivirían éste con igual espanto.