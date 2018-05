Las mejoras en la carretera de Estella aún siguen a la espera

La carretera de Estella (la A-2003) aún sigue esperando el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). En esta publicación oficial debe aparecer el inicio del proceso de licitación de los trabajos de mejora del tramo comprendido entre el cementerio municipal y la pedanía de Estella, una actuación que lleva meses de retraso por la tardanza en la tramitación administrativa.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, anunció semanas atrás que en este mes se iniciaría la licitación con la correspondiente publicación. Este trámite aún no se ha producido y ayer, durante una visita al centro de conservación de carreteras ubicado en la barriada rural de Polila, en la carretera de Sanlúcar, el representante autonómico se mostró apesadumbrado al no haberse iniciado aún el proceso de contratación. "Me encantaría dar la primicia porque está en contratación desde hace meses pero, por cuestiones internas que son difíciles de explicar a la ciudadanía, está pendiente de licitar", comentó. Acto seguido, dijo: "El otro día aseguré a la plataforma de la A-2003 que sería en este mes la licitación pero el aparato administrativo de la Junta me va a dejar en mal lugar". Eso sí, insistió en que, "en condiciones normales", antes del verano se habrá abierto el proceso de presentación de ofertas para que las obras puedan iniciarse antes de finales de año.

El proyecto contempla la mejora entre los kilómetros dos y cuatro de la A-2003, una actuación que tendrá una duración de año y medio. Las obras consistirán, por un lado, en el ensanche de la calzada, que alcanzará los siete metros, y la inclusión de sendos arcenes. Además, se mejorarán los dos accesos a Estella que tiene esta carretera con la creación de un carril central para facilitar la incorporación de vehículos. Además, se habilitará un carril para bicicletas por lo que se tendrá que construir una pasarela sobre la autopista AP-4 que discurrirá en paralelo al paso elevado ya existente.

Por otro lado, el delegado territorial de Fomento y Vivienda hizo mención de otra obra que se pretende licitar durante este año, concretamente la mejora integral de la Jerez-Rota (A-2078). Semanas atrás se inició una actuación puntual para mejorar la seguridad en una sucesión de curvas situadas en el tramo comprendido entre la viña El Caballo, en Jerez, y la venta El Cepo, en El Puerto. Ahora bien, la Junta ya tiene un proyecto para mejorar toda la carretera con la ampliación de calzada para que cuente con arcenes y dar una solución de seguridad la intersección de esta vía con la A-491, que une El Puerto con Rota. "Esta obra también está en proceso de contratación y en cualquier momento la tendremos publicada en el BOJA", afirmó Fernández.

equipo pendiente de las carreteras.El delegado de Fomento visitó en la mañana de ayer el centro de conservación de carreteras que la Junta tiene en la carretera de Sanlúcar. Federico Fernández apuntó que la Junta destina cada año unos 6,2 millones al mantenimiento de la red autonómica con un equipo "que está pendiente 365 días al año, 24 horas al día, del estado de nuestras carreteras.