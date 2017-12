El mercadillo navideño del Arenal abre con enfado general de los artesanos

El mercado navideño ha abierto sus puertas tarde y mal. Los comerciantes -artesanos en su mayor parte- no pueden estar contentos ni mucho menos. Jamás habían pagado por darle vida en estos días prenavideños a la céntrica plaza del Arenal. "El año pasado nos pusieron una tasa de 75 euros que finalmente no se pagó". Este año les toca pagar: concretamente 396 euros más el seguro de responsabilidad civil, más la fianza, además de presentar las licencias y los cargos del IVA.

En total, casi 500 euros por cada artesano pero lo malo del asunto radica en que de no exigírseles pago alguno ahora se les piden las referidas cantidades pero poniendo en marcha el área de negocio muy tarde, demasiado tarde.

Hay vendedores que están dispuestos a no abrir el lunes si las ventas no funcionanLa Intervención municipal ha provocado el retraso según los comerciantes

En el mercadillo navideño de la plaza del Arenal nadie está contento. "Hemos perdido el fin de semana del alumbrado (que quedó encendido el 1 de diciembre a las ocho de la tarde) así como la previa del puente el pasado martes -"que fue una buena jornada en el centro"-, como el miércoles 6 de diciembre y el jueves". Todos ellos recuerdan que han perdido una semana de ventas que ya no podrán recuperar por la enorme tardanza municipal en abrir el tradicional mercadillo navideño.

Uno de ellos, que aparenta disponer de muy buenas fuentes de información, asegura que "todo el problema ha radicado en el departamento de Intervención del Ayuntamiento que ha prolongado en exceso el proceso de licitación pidiendo informes de todo tipo".

Los comerciantes del mercadillo navideño deberán tener el próximo lunes un justificante que certifique que han ingresado en las cuentas municipales los 396 euros que se les exigen. Ayer, algunos de ellos que prefieren mantenerse en el anonimato, no dudaban en señalar que "como este fin de semana vaya la cosa mal yo desmonto y no pago un euro. Nos han dado los puestos mal y tarde. Nos han hecho perder días de ventas muy buenos. No hay derecho a que suceda esto". Las llaves se entregaron el pasado jueves por la noche.

En el mercadillo navideño de la plaza del Arenal hay de todo un poco. Sobre todo hay productos típicos navideños, como son los tradicionales dulces de Medina Sidonia, artesanos de zambombas jerezanas, artesanos del cuero y de la cerámica, si bien ya se han experimentado las primeras bajas. Por ejemplo las figuras belenistas que solía exponer una conocida tienda del centro no estarán este año debido a los retrasos. "Han dicho que ya no les merece la pena hacer este esfuerzo comercial", dicen los antiguos compañeros de puesto. Básicamente, se trata de los mismos comerciantes que todos los años apuestan por ofertar sus productos en el Arenal. "Aquí ya nos conocemos todos", aseguran.

Los comerciantes consultados por este medio destacan que "tenemos la certeza de que desde el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Jerez se ha trabajado muy duro para sacar adelante un año más este servicio para los jerezanos y los visitantes, si bien y por desgracia se han topado con la burocracia municipal que lo ha puesto todo cuesta arriba. Y al final los que pagamos los platos rotos somos nosotros. No podemos estar contentos. Ni mucho menos".

En total son una veintena de puestos que servirán de atractivo (y viceversa) para la tradicional pista de patinaje que se monta en la más céntrica de las plazas jerezanas. Estarán allí hasta el próximo 5 de enero siempre y cuando el próximo lunes no haya alguno de los autónomos que decida que la semana perdida es un lastre demasiado pesado como para abonar casi 400 euros al Ayuntamiento de Jerez y decida entregar las llaves.

Los artesanos, que en su totalidad prefieren mantener el anonimato y no señalarse ante el Ayuntamiento de Jerez, consideran que el periodo de ventas perdido es "demasiado importante. Hemos perdido el primer fin de semana primero, el del alumbrado que fue muy bueno en el centro de la ciudad, y luego hemos perdido también el martes previo al puente, el miércoles y el jueves. No en vano -coinciden en señalar- se trata de periodos muy especiales de tiempo pues es cuando más visitantes de otras comunidades nos visitan y son personas que se sienten atraídos por productos que no se pueden comprar en sus localidades de origen. Eso se ha esfumado". Además, el visitante que recala en Jerez en estas fechas para disfrutar de las zambombas jerezanas suele tener un poder adquisitivo medio-alto que les lleva a realizar buen gasto.

Los más indignados con el retraso subían el tono de sus declaraciones y llegaban a decir que "el sentir general que hemos tenido muchos de nosotros ha sido el de decirle al Ayuntamiento que se meta el mercadillo donde le quepa. No son formas de tratar a los artesanos". "Lo único que exigimos es previsión y en este caso no la ha habido. En la calle Consistorio deberían empezar a trabajar mucho antes cuando saben que se pueden encontrar con trabas administrativas como las padecidas este año".