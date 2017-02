Casi seis meses esperando una licencia de obras en Urbanismo

El de febrero es el sexto mes en el que Javier Abreu hace frente a la mensualidad del alquiler de un local en el que no puede atender a su clientela. Es dueño del bar 'El Rincón Granaíno' (esquina de Porvera con Chancillería), que actualmente basa su principal línea de negocio en la terraza. "En el espacio actual, tengo la barra y una mesa. Llevo tres años echando todas las horas que se pueden echar, me está costando mucho trabajo, y ahora siento que me están poniendo piedras", señala Abreu, que a finales de agosto pidió una licencia de obras en Urbanismo que aún no tiene a pesar de cumplir con todos los requisitos. "Alquilé el local de al lado, pero necesitaba hacer obras para adecuarlo. Mi idea era que estuviese funcionando para Navidades. La obra en sí no tarda más de una semana en hacerse, está todo preparado para empezar en cuanto me den el permiso".

Lleva meses yendo al menos "una vez a la semana a Urbanismo" para que agilicen la tramitación. "Entregamos el proyecto, vino un técnico a hacer un estudio de la acústica para comprobar que no molesta a los vecinos, que se tiene que hacer aunque sea un bar de comidas que cierra sobre las once y media de la noche... Incluso se ha cumplido ya el período de alegaciones para que los vecinos sepan que mi bar se amplía y que no es un problema, digamos, para el vecindario. Ese tiempo de alegación acabó hace una semana y sigo esperando. Y lo peor es que cada paso ha sido muy lento aunque yo haya ido cumpliendo", denuncia.

Contrató a dos personas ante la perspectiva de la ampliación, "y no quiero que se vean en la calle"

Incluso, la documentación ha pasado por Cádiz, por la consejería de Cultura, ya que el local está cerca de la muralla. "He hecho todo lo que marca la ley y estoy desesperado. Son muchos meses de alquiler". Si lo hubiera tenido en marcha para Navidades, "ya habría amortizado la obra, segurísimo, he tenido que cancelar muchas cenas de empresa porque no tenía el local nuevo. Primero quise que para diciembre, pero no pudo ser. Luego, pensé que estaría listo para la cabalgata de Reyes. Ya tengo claro que para el Festival de Flamenco (que comienza el viernes de la semana próxima) no va a estar. Ahora me conformo con tener la obra lista en Semana Santa", lamenta.

En este tiempo, debido a que en Urbanismo le decían que ya prácticamente no faltaba nada para el 'ok', contrató a dos personas a las que mantiene en plantilla a pesar de no haber realizado las obras de ampliación, las que hacían necesaria su contratación. "Estoy aguantando todo lo que puedo para que no se vean en la calle. Mi objetivo no es estar contratando por temporadas, sino tener a la gente todo el año". En ese sentido, Abreu se siente en un compromiso porque "para mí es una alegría haber dado empleo en estos tres años que tiene mi negocio a siete personas".

Él sigue en sus trece de cumplir con la norma, aunque sea para una obra que apenas supone cambios en el local. Sobrevuela en el asunto lo que, cree, es un secreto a voces. "Mucha gente ni pide licencia ni nada, hace la obra y punto. Voy a seguir para adelante para que no le pase a los que vengan detrás de mí. Seis meses es mucho tiempo si lo único que estás haciendo es dar trabajo". En Urbanismo le han dicho que "si no fuera lenta, la administración no sería administración. Soy muy pesado. He pedido reunirme varias veces con técnicos y con el delegado de Urbanismo (Francisco Camas), pero ya ni me contestan a esas peticiones. Yo voy a seguir insistiendo. Ya tendrían que haber firmado porque está todo en regla, pero nadie quiere. A ver si saliendo en el periódico consigo que me hagan caso. Espero al menos que no me perjudique", remata.