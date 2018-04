Entre la mesura y la conformidad

Una condena o una detención revocaría el tercer grado

Pedro Pacheco aún tiene pendiente con la Justicia dos juicios, uno el llamado 'Caso Rotonda', por el cual la Fiscalía no pide condena, y otro el de los famosos 'Huertos de ocio' de San José Obrero, para el que se piden cinco años de condena. De la sentencia de este último, cuya fecha de juicio está fijada para el 5 de junio, puede depender su vuelta o no a prisión de forma continuada, ya que una condena podría acarrear la suspensión del régimen de semilibertad. Así lo explica el abogado penalista Juan Manuel Peña, quien ayer aseguraba a este diario que "en caso de que sea condenado, independientemente del tiempo, se le revocaría el tercer grado", ya que entonces no reuniría los requisitos de reo primario. No obstante, el hecho de haberle sido concedido el tercer grado, y al tener condena pendiente, Pacheco no debe cometer ninguna infracción. "El simple hecho de cometer un delito, por pequeño que sea y aunque no sea de carácter doloso, también le revocaría el citado tercer grado". Hay que recordar que el ex alcalde jerezano entró en prisión en octubre de 2014 y hoy mismo, la junta de tratamiento del Centro Penitenciario de Puerto 3 deberá validar esta concesión.