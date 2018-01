"A las siete nos metemos en la cama"

En el último estudio de Cáritas de infravivienda en el centro de la ciudad se desveló que un 11% de los encuestados no tenía agua caliente en el momento de realizar el informe y que un 4% de las familias no tenían en su vivienda baño o ducha, o bien lo tenían en mal estado. La pobreza energética sigue siendo un problema en España para 4.700.000 personas. Un 10,1% de los hogares tiene dificultades para mantener su casa suficientemente caldeada durante el invierno, según los últimos datos recogidos por Eurostat, referidos a 2016.

Rosario -nombre ficticio- es una jerezana que cada mañana teme levantarse y no tener luz. No quiere dar sus datos porque su pequeña de 13 años se lo ha pedido, pero su relato es uno de los muchos que pueden escucharse en la ciudad. "En mi casa todo iba bien hasta que llegó la crisis. Mi marido lleva parado 10 años, ya no tiene ayudas. Sólo entran en mi casa 80 euros que gano limpiando. Si pago la luz no puedo pagar la comunidad, y en la segunda me entra el agua. El trabajo que hay es el que no quiero que haga mi marido, así que prefiero ir a las Hermanitas de la Cruz a que me den un zumo y un paquete de galletas para que mi niña desayune mañana", cuenta Rosario en la sede de Cáritas, institución que también ayuda a su familia.

"Yo no puedo pagar la luz. En mi casa no se pone un calentador. No se pone un ventilador. Si yo te digo que el día de Nochebuena estábamos acostados a las diez de la noche. Y ahora porque no está haciendo mucho frío pero cuando bajan mucho la temperaturas nos acostamos los tres juntos, porque en mi casa hace frío. Hay días que a las siete de la tarde estamos los tres en la cama, cogemos la televisión del salón, nos la llevamos al dormitorio y ahí nos quedamos", relata la jerezana.

Rosario lava la ropa interior a mano porque "no puedo poner dos o tres lavadoras a la semana". También se parte por la mitad las pastillas de la tensión para que así le duren dos meses e ir alternando la ayuda de la medicación con la ayuda para pagar la bombona. También utiliza unos trucos para exprimir al máximo el gas en casa o incluso cuando ya no tiene bombona: "Pongo la lavadora en agua caliente, saco la lavadora y saco la goma y la echo en la bañera y mi hija se lava con agua caliente y yo me baño con ese agua también porque mi niña no está sucia. También pongo la bombona en un barreño con agua, porque muchas veces no tiene gas para llegar al baño pero yo la pongo y no sé cómo el agua del barreño la calienta".

"O te echas una manta o te acuestas. Esa es mi vida. Pago 50 euros de comunidad, me quedan 30 y procuro que mi niña tengan sus cositas para ir al colegio. Si me tengo que ir a pedir por las puertas, me voy, vamos, que he ido. Yo no quiero mi niña se levante y se vea sin luz", declara Rosario. A esta familia no sólo le ayuda su Cáritas parroquial (le dan alimentos y dinero para bombonas o incluso pagar facturas de luz), sino que las Hermanitas de la Cruz y "mi asistenta" de Bienestar Social siempre hacen todo lo que pueden. "Da fatiga pedir. Vas porque lo necesitas. Yo a donde voy me tratan bien y me ayudan porque yo voy con mi verdad, esto no me lo puedo inventar (enseña las facturas)", cuenta, añadiendo que "esa es mi vida. Mi vida es siempre estar asustada por la mañana".

Rosario hizo un curso de empleada de hogar de Cáritas que le ha permitido encontrar esas horas con las que le dan 80 euros y "cotizo, al menos así cuando sea viaja tendré una paguita para pagar la luz".

Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas, explica que el 14,25% de las ayudas que se dieron en 2016 correspondían a temas de vivienda y recibos de suministros, un porcentaje que aumentó en un punto con respecto al año anterior. "Hemos repartido también bombillas de ahorro energético y hemos creado una mesa de vivienda para tratar las incidencias de nuestros participantes, que suelen tener en muchos casos humedades. Ha aumentado la petición de ayuda en el recibo de la luz, lo tenemos comprobado y nos marcamos como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios más vulnerables", declara Díaz.