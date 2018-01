"No le tengo miedo, voy a seguir"

La delegada de Alcaldía de Majarromaque, Josefa Sánchez Clavijo, presentó en la mañana de ayer una denuncia en los juzgados de la avenida García Figueras por los escritos anónimos amenazantes que está recibiendo desde hace meses. La representante de la barriada rural ya había puesto en conocimiento a la Guardia Civil de estos hechos días atrás. Al Juzgado, Sánchez Clavijo acudió junto a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y por delegados de Alcaldía de otras barriadas rurales como los de Francisco Javier Ruiz (Las Tablas-Polila-Anina), Alberto Garrido (Las Pachecas), Concepción Martínez (Torremelgarejo), Jesús Alba (El Portal), y José María García (Lomopardo).

Antes de formalizar la denuncia, la delegada de Alcaldía de Rajamancera señaló: "Yo no pienso renunciar porque he sido elegida por los vecinos de Majarromaque. Estamos en democracia y no me voy a ir por muchas amenazas que me pongan; voy a terminar mi legislatura". Acto seguido sentenció: "Quiero decirle a la persona que sea que no le tengo miedo, que por muchos escritos que me mande, a pesar de que son fuertes, voy a seguir". Por último, Josefa Sánchez agradeció el apoyo que está recibiendo en estos días tras conocerse los hechos. "Aquí están la alcaldesa y mis compañeros delegados y delegadas de alcaldía para apoyarme. Quiero dar las gracias también a la Policía local porque se están portando de diez", agregó.

Este medio avanzó el pasado sábado que la delegada de Majarromaque lleva meses recibiendo escritos anónimos con alto contenido amenazante. Tanto ella como su partido, el PSOE, han vinculado estos hechos a su labor como representante de los vecinos de la barriada rural.

En la puerta de los juzgados también intervino Mamen Sánchez quien incidió en que las amenazas se llevan produciéndose desde hace tiempo pero que en las últimas semanas se han incrementado. Sánchez dijo: "Las amenazas vienen de largo pero nunca había sido tan seguido. Creemos que hay que investigar a fondo y coger a la persona que está amenazando", dijo. "Venimos a denunciar las amenazas y que se abra una investigación para que estas cosas no pasen y no se quede impune la persona que lo hace", agregó.

Acto seguido, defendió la labor de los delegados de Alcaldía ya que "hacen es un trabajo de servicio al ciudadano, de mediadores entre el Ayuntamiento de Jerez y su barriada". "Tienen que ejercer su trabajo con total libertad y total respeto porque a ellos y a ellas les han elegido sus vecinos y los de Majarromaque quieren que Pepi Sánchez sea su delegada de alcaldía; y tiene que hacerlo en las mejores condiciones", incidió.

Josefa Sánchez Clavijo ha ganado las últimas tres elecciones celebradas con un amplio margen respecto al resto de representantes de otros partidos. En la última convocatoria, celebrada en 2016, logró el respaldo del 77,3% de los vecinos de este núcleo rural que votaron.