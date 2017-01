Un milagro invernal en Montes de Propios

Y llegó la nieve, aunque fuera a una hora de coche del núcleo urbano de Jerez, pues al fin y al cabo fue dentro del término municipal. La zona de los Montes de Propios, que se sitúa al Sur de la sierra de Grazalema donde comienza el parque natural de Los Alcornocales, amaneció ayer pintada de blanco. Empleados de la Empresa Municipal de los Montes de Propios (Ememsa) contaban ayer que nadie recuerda una nevada que se le asemeje. "En el 83 también nevó con fuerza, y en los 90 cayó algún copo, pero ésta ha sido importante". En la caseta del guarda, por ejemplo, se acumularon por la mañana hasta cinco centímetros, mientras que en las áreas agrestes superaban los 20. El enclave recibió un baño de aire frío que ha barrido la península desde el Noreste.

Si bien la nevada dejó estampas muy bellas, los empleados municipales explicaban que la nieve no era buena para la forestación, que "no está adaptada y se van a romper muchas ramas" de alcornoques, por ejemplo. Los animales, en cambio, "no lo sufrirán porque tardará poco en aclararse la nieve. Con que caigan cuatro gotas se aguará y volverán a tener su ración de comida a primera hora, que es lo importante", incidían desde Ememsa.

Poco faltó para que se vieran también los copos en la ciudad. Los termómetros marcaron 2,5 grados bajo cero entre las tres y las cinco de la madrugada. Coincidió con un descenso del viento. Entraba dentro de lo esperado, pues la probabilidad ascendía a un 45%. El frío, de esta forma, no faltó, y la sensación era de que la jornada se presentaba tan gélida o más que la del miércoles por la falta de sol. No en vano, la máxima registrada ayer fue de 8,5 grados a las 17,30 horas. Desde el amanecer, el viento se hizo notable con algunas rachas que alcanzaban los 42 kilómetros por hora al mediodía.

En la ciudad se repitieron las estampas propias de una helada, desde conductores que a primera hora las pasaban canutas para retirar el vaho helado de las lunas hasta los pasamontañas para los más precavidos.

Para el fin de semana que comienza, la Agencia de Meteorología (Aemet) pronostica un ligero aumento progresivo de las temperaturas, que escalarán hasta los 15 grados de máxima del domingo. En cambio, las mínimas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana apenas sobrepasarán los uno o dos grados, con predominancia del sol junto al dominio del viento Norte, con rachas más moderadas respecto a los últimos días.