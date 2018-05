"Los 53 millones de facturas en el cajón son de años anteriores"

El gobierno local sostuvo ayer que los 53,5 millones de gasto extrapresupuestario que arroja la ejecución del presupuesto de 2017, un dato publicado en el Portal de Transparencia municipal por el propio ejecutivo, corresponde a pagos pendientes de años anteriores, fundamentalmente del mandato anterior. En un comunicado remitido en la tarde de ayer, señaló: "Estos 53 millones, son las facturas que aún hoy continúan en el cajón, después de que este gobierno municipal haya rebajado la cifra de 100 millones de euros, de facturas sin créditos, que el PP nos dejó de la pasada legislatura y de las que este gobierno ha pagado ya 47 millones de euros".

Según se recoge en el estado de ejecución del presupuesto del año pasado, con datos a 1 de marzo, el Ayuntamiento registró en 2017 más de 53 millones de euros en gastos pendientes de incluir en el presupuesto. Casi la mitad de esta cuantía pendiente de reconocer procede de intereses de demora por impago de préstamos -en torno a unos 20 millones de euros-, unos 9,6 millones en otros gastos financieros y el resto fundamentalmente en débitos con proveedores.

Los gastos no presupuestados se rebajaron en 2017 por una revisión contable

Sin embargo, el delegado de Economía argumentó que en esta cuantía están incluidos todos los gastos no presupuestados de ejercicios anteriores por lo que aprovechó para cargar contra el PP al que acusó de "engañar a la ciudadanía". "El 'agujero negro' de la gestión del desgobierno de María José García Pelayo y su segundo Antonio Saldaña fue 100 millones de facturas sin pagar a proveedores, que no mientan más ni intenten confundir a la ciudadanía", indicó en un comunicado.

En este sentido afirmó que en estos años se ha podido reducir el importe por haber "pagado 47 millones" en este mandato. Ahora bien, esta afirmación se contradice con lo apuntado en la documentación remitida por la Delegación de Economía al Ministerio de Hacienda para el presupuesto de 2017 donde se detalla las causas de la mayor parte de la rebaja de estos débitos extrapresupuestarios. A finales de 2016 las denominadas facturas en el cajón alcanzaron los 101 millones de euros, según datos del propio Ministerio, pero esta cuantía se pudo reducir hasta los 55 millones por una revisión contable y no por pagos, tal y como señaló el ejecutivo. Así, por un lado, se quitó del debe más de 46,2 millones de deudas que se mantenían con empresas municipales de servicios prestados entre 2006 y 2016 ya que estas sociedades fueron absorbidas por el Ayuntamiento o se compensaron débitos que estas tenían con el Consistorio. Y se eliminaron del pasivo otros 2,9 millones de facturas a proveedores por servicios presentados entre 2006 y 2013 al calificarlas de prescritas.

Ahora bien, cada vez que se habla de facturas en el cajón, es decir, de los gastos que están fuera del presupuesto, el ejecutivo recurre al argumento de que muchos de estos débitos no estaban, ni siquiera, bajo la consideración de operación pendiente de aplicar al presupuesto, denominación técnica de este, y que se ha encargado de reconocer. Y ayer, insistió en este razonamiento en el comunicado remitido haciendo referencia a "un 'agujero negro' compuesto no solo por 100 millones de euros de facturas no reconocidas (opas), sino también por 48 millones de euros de PIE (Participación en los Ingresos del Estado) anticipada y gastada, que el Gobierno socialista ha tenido que devolver en tiempo y forma". Acto seguido, sentenció: "El PP fue incapaz de elaborar los presupuestos en tiempo y forma lo que perjudicó claramente a los proveedores al no tener crédito para reconocer sus facturas".

Mientras, el PP emitió otro comunicado donde acusó al gobierno del PSOE de llevar al Ayuntamiento "a la ruina". En él, el edil Antonio Montero indicó: "El PSOE lleva tres años intentando tapar su incapacidad e ineficacia con críticas al PP por supuestas facturas sin pagar, algo que nunca ha demostrado. Pero la verdad la muestran los números aportados por el propio gobierno municipal y es que Mamen Sánchez está dejando al Ayuntamiento en una situación crítica.

"La liquidación del presupuesto de 2017 demuestra que el PSOE de Mamen Sánchez, solo en un año, deja en los cajones facturas por valor de 53 millones de euros", advirtió. Por ello, exigió que se reúna de forma urgente la comisión de economía y hacienda "para explicar a toda la Corporación la ejecución y liquidación de los presupuestos de sus tres años de mandato corporativo".