Una misma sentencia, dos lecturas

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez ha fallado que el Ayuntamiento de Torrecera, que preside Manuel Bertolet, debe devolver al Ayuntamiento de Jerez un crédito que recibió para el abono de una cantidad de 158.306 euros a Endesa, según un comunicado del Ayuntamiento de Jerez, quien ayer recordó que la junta de gobierno local en mayo de 2017 acordó reclamar la procedencia del reintegro "de una cantidad percibida indebidamente" por la ELA de Torrecera. La cantidad en cuestión se elevaba a 236.369,24 euros, 213.993,19 euros en concepto de principal, y 22.376,05 en concepto de liquidación de intereses de demora devengados desde la fecha en que se produjo "el pago indebido hasta la fecha del acuerdo de procedencia del reintegro". En esta reclamación, según explican desde el Ayuntamiento, se incluían cantidades correspondientes a anticipos realizados a la citada pedanía en 2002, 2004, 2011 y una cesión de crédito en 2013 para el pago a Endesa.

El Ayuntamiento de Torrecera interpuso un recurso a este acuerdo de la junta de gobierno local y ahora el juez, en lo que respeta a la reclamación de los anticipos, unos 55.686 euros, considera "decaído por transcurso del plazo legal de prescripción su derecho a reclamarlo". Sin embargo, en cuanto al crédito de 158.306 euros, el juez desestima "la demanda en lo que hace al reintegro de dicha cantidad, en la que se estima que el acto administrativo es parcialmente ajustado a Derecho". Es decir, según el Ayuntamiento de Jerez, el de Torrecera está obligado a restituir la mencionada cantidad.

Tanto el Ayuntamiento de Jerez como el de Torrecera dicen que el fallo les es favorable

Conocido el fallo, fue el alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, el primero en mostrar "su satisfacción" por una sentencia que consideró "favorable". No obstante, Bertolet también anunciaba que recurrirá esta resolución judicial, ya que, "si bien el juez le ha dado la razón en lo referente a la devolución de los anticipos, no ha considerado lo mismo en relación a una cesión de crédito que también se le reclamaba desde el consistorio jerezano", indicaron desde la ELA. Para Bertolet, el acuerdo objeto del litigio, "no es sino una evidencia más de la discriminación, y a veces persecución, que viene sufriendo Torrecera por parte del Ayuntamiento de Jerez y del uso partidista que el gobierno local del PSOE está haciendo de la delegación de Economía" para dificultar la gestión económica de la ELA.

El alcalde de Torrecera critica "las dificultades y exigencias que encontramos para acceder a la consignación presupuestaria que le pertenece a nuestro Ayuntamiento, mientras que las ELA gobernadas por el PSOE lo hacen de manera casi automática; o que en los 3 años que llevamos de mandato, el gobierno de Jerez aún no se haya podido reunir para hacer justicia con Torrecera y aprobar el abono de lo que nos corresponde por la Patrica, por el aumento de población en nuestro pueblo o por asumir, a diferencia de otras ELA, el coste del personal municipal, algo que ya hemos reclamado en reiteradas ocasiones y que supone un importe total de 1.5 millones de euros".

Bertolet recordó que el acuerdo de investidura firmado por IU y PSOE "recogía expresamente la necesidad de acabar con los agravios comparativos entre las distintas ELA" y que el pleno aprobó en octubre de 2015 una propuesta presentada por IU "para que se redactase un nuevo estatuto más justo y equitativo que regulase la relación de éstas con el ayuntamiento matriz".

El Ayuntamiento de Jerez, por su parte, lamentó que el alcalde de Torrecera tratase ayer "de ocultar el verdadero contenido del fallo judicial". Señaló que el gobierno municipal ha pagado a las ELA el 100% de sus transferencias "e incluso más de lo que le corresponde en el caso de Torrecera". Para el Consistorio, esta sentencia "viene a dar la razón a los argumentos del acuerdo de la junta de gobierno local", si bien lamenta que "el Ayuntamiento de Torrecera deba devolver ahora casi el 50% de sus ingresos por la gestión de Manuel Bertolet".