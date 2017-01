El moderado invierno reduce la venta de leña en torno al 40%

La llegada del invierno no ha servido para bajar el termómetro en Jerez. De hecho, ni durante el pasado otoño ni en la presente estación ha habido heladas o temperaturas especialmente bajas, una circunstancia extraña en comparación con años anteriores. Estadísticamente no es que esté siendo este un invierno 'caluroso', ya que la media a día de hoy es de 10, 3 grados, sin embargo, sí que es cierto que la sensación térmica no está siendo tan severa como años atrás. A ello hay que unir las nulas precipitaciones del mes de diciembre, donde oficialmente sólo se ha registrado un litro por medio cuadrado, de ahí que sobre todo algunas mañanas las prendas de abrigo sobren.

El dato lo corrobora que en lo que llevamos de invierno se han alcanzado temperaturas máximas en torno a los veinte grados entre la una y las tres del mediodía, que suele ser la franja más cálida. Al contrario de lo que ha ocurrido en los últimos días del año en el norte de España, la zona sur apenas ha visto modificados sus termómetros y sus temperaturas han sido incluso más altas de lo habitual.

Esta situación está teniendo sus consecuencias comerciales, sobre todo en la tradicional venta de leña. Tanto que en lo que llevamos de invierno la venta de leña ha descendido con respecto a años anteriores. "La gente, como no hace frío, se lleva una carrillada y poco más cuando lo normal es que se lleven 400 o 500 kilos en las sacas e incluso 1.000 si es para personas que tienen terreno donde dejarlo", comenta Juan Marín, resposansable de un vivero próximo a Estella del Marqués.

Las ventas han crecido en estos días navideños "sobre todo en la Nochebuena y la Nochevieja", explica, aunque no lo suficiente para mejorar las cifras de salida de material.

No hay que olvidar que los clientes habituales en este tipo de negocio son particulares, todo lo contrario de lo que ocurría hace unos años cuando muchas panaderías y hornos de leña adquirían importantes cantidades.

Con respecto al invierno de 2016 los números han bajado, pero más aún si los comparamos con 2015, 2014 o 2013, años en los que "el frío fue muy intenso y eso se notó a la hora de vender", recuerda Juan mientras prepara una de las carretillas que tiene encargadas.

Desde que comenzó el otoño se han podido vender en su negocio unos 60.000 kilos, una cifra un tanto lejana de lo habitual en estas fechas donde se alcanzaban los 100.000 kilos. Mucho más atrás quedan los 200.000 kilos que se vendieron en 2014, una cifra récord que a nivel de ventas supuso casi un incremento del cincuenta por ciento respecto año año anterior, 2013.

En este tipo de negocio lo más demandado es la leña "de encina, de olivo y acebuche, al menos es lo que a nosotros nos pide más la gente".

De momento, las previsiones hablan de que el mes de enero seguirá en la misma tónica de las últimas semanas, es decir, con temperaturas que rondarán los 16 y 19 grados a partir de mediodía y con frío moderado por las noches.