El monumento a La Chati, hoy en el bulevar de Madre de Dios

Después de cuatro años de espera, familiares y amigos de Manuela Méndez 'La Chati' podrán ver por fin la obra en la que el autor sevillano Sebastián Santos ha inmortalizado a la jerezana. Será a las 12 del mediodía en el bulevar de Madre de Dios, un lugar en el que a partir de ahora se podrá ver la estatua en bronce de dos metros de altura.

La figura de la cantaora es la quinta obra de Sebastián Santos, un autor que tiene expuestos en diversos puntos de la ciudad otros trabajos. Los primeros fueron en la barriada de El Almendral, con una alegoría a Andalucía y diversos mosaicos, y posteriormente llegaron otra alegoría a la cepa, situada en el Polígono San Benito, la estatua de La Paquera en plena Plazuela, y el último, hasta el día de hoy, el que se puede contemplar en la Alameda Cristina y donde se homenajea a las Hermandades. Desde hoy, a este conjunto artístico se incorporará la de La Chati.

No conocía a Manuela, pero cuando la vi en vídeos me enamoré del personaje"

"Ha sido un proceso largo", explica el escultor, sobre todo porque "la obra se empezó hace cuatro años y se terminó en 2015. Desde entonces ha estado casi dos años y medio en la fundición".

Para Santos Calero esta situación de espera "ha sido lamentable", asegura, sobre todo "porque no he entendido los retrasos, y eso que personalmente he asistido a muchas reuniones con los representantes del Ayuntamiento. Me siento muy dolido con lo que ha ocurrido. Esto es una obra que la familia ha donado al pueblo de Jerez porque todo ha sido costeado por su gente".

Aunque artísticamente el trabajo está finalizado desde hace más de dos años, Sebastián Santos considera que "para un artista la obra no está terminada hasta que no se instala", comenta.

El trabajo en sí comenzó "cuando la familia se puso en contacto conmigo en 2011. Me plantearon el propósito sin plantearme nada concreto, así que con las fotos que me dieron y los vídeos que vi en internet empecé a trabajar".

En ese proceso, el autor sevillano, muy vinculado también a Jerez por haber sido docente de la Escuela de Arte durante 18 años, reconoce que cuando "la vi por primera vez me sorprendió. Hasta entonces no conocía a Manuela, pero al ver aquellos vídeos me enamoré del personaje porque irradia una personalidad y una fuerza impresionantes".

A partir de ahí "hicimos los bocetos, siguiendo sus gestos, su vestimenta y sus actitudes, y ahí está el resultado. Personalmente estoy muy contento y creo que se ha conseguido captar esa fuerza expresiva que tenía y que cautiva cuando la ves en el escenario".

Ahora y a la espera de que la escultura de bronce sea una realidad, Sebastián Santos, autor también de las estatuas de Manolo Caracol, Curro Romero y la Duquesa de Alba, todas en Sevilla, recalca que por encima de todo ha querido hacer "una obra que no está hecha para elites, sino para todo tipo de públicos. Se ha buscado un lenguaje aristotélico y sacar la máxima expresión del personaje. Ahora ya es cuestión de los gustos, porque las obras públicas tienen eso, que alguna gente está de acuerdo con ellas y otras no".

Para la inauguración, se espera la presencia de numerosos artistas de la ciudad y la zona, además de otros venidos desde Madrid, como el caso de la cantante Lolita Flores.