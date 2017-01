La 'moviola' certifica el fallo

Esa tarde, Francisco, uno de los despedidos en el Ayuntamiento en 2012, recibió la llamada de su letrado para que se pasara por su despacho a la mañana siguiente. Apenas preguntó pues se encontraba resignado; las esperanzas se habían esfumado meses atrás cuando el gobierno local, basándose en un informe de una técnico municipal adscrita a la Alcaldía -y tras haberse gastado más de 14.000 euros en buscar la opinión jurídica de un bufete externo que no sirvió para mucho-, decidió que ni él ni sus otros 255 compañeros que como él habían sido despedidos en 2012 volverían a tener un trabajo en el Ayuntamiento.

"Se encontraba muy afectado; había perdido toda esperanza", relata Raúl Píriz, que dirige el bufete que ha llevado este caso, RHM Abogados. En ese momento, ya se iba produciendo la cascada de sentencias del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que confirmaban la improcedencia de los despidos ejecutados en el ERE municipal y, lo más importante, la imposibilidad de regresar. Sin embargo, en su caso, "se abrió el cielo", apunta Píriz. La magistrada Ana María Orellana -la misma que en su día declaró este despido colectivo "no ajustado a derecho", aunque luego esta calificación fuera enmendada por el Supremo- aceptaba el recurso realizado por la defensa del trabajador, que había sido llevada por José Antonio Molina.

El juez sentenció que el Ayuntamiento optaba por la indemnización; el vídeo corroboró que no

¿Por qué el caso de Francisco (que ha pedido expresamente que no aparecieran sus apellidos) ha sido diferente? Pues simplemente porque en la sentencia de su despido del Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de febrero de 2015 aparece una afirmación que se ha demostrado en el TSJA que no es cierta. La normativa laboral establece que, cuando un despido es declarado improcedente, la parte empresarial (en este caso el Ayuntamiento) tiene la opción de optar por pagar la indemnización a razón de 45 días por año trabajado (33 días desde 2012) o por la readmisión, una decisión que puede comunicarse durante cualquier momento de la vista oral.

En cambio, Píriz, explica: "Hasta el caso de mi cliente, la representante del Ayuntamiento había ido señalando en el momento de las cuestiones previas que optarían por la indemnización". Sin embargo, aquella mañana -recuerda que asistió a dos juicios, ambos clientes suyos - apreció, para su sorpresa, que la letrada no ejerció esta opción. "Acabada la vista oral hablé con mi compañero José Antonio quien también había caído en la cuenta", explica. En ese momento se vislumbró la oportunidad de ganar la batalla en una instancia judicial superior puesto que parecía improbable que los juzgado de lo Social cambiara la tónica seguida en las más de 200 demandas individuales del ERE municipal.

El juez dictaminaba días después que la abogada del Ayuntamiento había optado por la indemnización. "Ahí fue donde se nos abrió el cielo", expresa Píriz. Una revisión del vídeo de la vista oral -que en la jurisdicción social es el acta de la sesión- demostraba que esto era incierto pues la sentencia se había limitado a reproducir parte de los hechos probados de otros despidos en este mismo ERE.

Por lo tanto, ya se tenía la base del recurso de suplicación ante el TSJA aprovechando el descuido de la defensa del Ayuntamiento y la inexactitud de la sentencia del Juzgado de lo Social. La representación municipal trató de arreglarlo en el escrito de contestación al recurso presentado por el ex trabajador pero ya era tarde. "No era el momento procesal oportuno", indica el responsable de RHM. Días atrás se conoció el pronunciamiento del Alto Tribunal Andaluz quien acabó respaldando esta tesis. Por lo tanto, en el fallo, se le comunica al Ayuntamiento que ahora es el momento de pronunciarse ya que antes no lo había hecho: readmisión o indemnización.

Raúl Píriz razona: "Fruto de ese fallo ya se puede cumplir el compromiso político; hemos encontrado el hueco". Le tocaba, entonces, dar el paso al gobierno que, deseoso de tratar de congraciarse con un colectivo al que le prometió una readmisión que no llegó a cumplir, ha vendido públicamente este caso como la "demostración" de que siempre quiso reincorporar a los despedidos pero que no pudo hacerlo porque no tenía respaldo legal. Así, cuando lo ha encontrado en, al menos, un caso, lo ha ejecutado.

Sin embargo, puede que este no sea el único. Este mismo despacho presentó un recurso sustentado en que tampoco hubo pronunciamiento del Ayuntamiento en la vista oral de otro despedido y, para ello, solicitó también la 'moviola' para demostrarlo. En cambio, otro magistrado del alto tribunal falló semanas atrás manteniendo el dictamen del Juzgado de lo Social, aunque ahora la defensa ha solicitado una aclaración de sentencia teniendo en cuenta el fallo de Francisco. En todo caso, si no hay un cambio en el pronunciamiento, esta sentencia servirá de base para un recurso ante el Tribunal Supremo.