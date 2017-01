"Ser mujer y cofrade es normal"

Más información El cartel de Arnido

-¿cómo llega a la hermandad de la Defensión?

-Yo soy hermana de la Yedra. Pero siempre quise hacer estación de penitencia en una hermandad de cola. Tenía amigos en la Defensión y así fue como llegué a la hermandad hace trece años.

-¿Podríamos decir que conectó mejor con la de cola que con la de capa?

-Supongo que será el carácter. No lo sé. En la Defensión estaban mis amigos y quizá al final estaba más cómoda allí. Pero en la Yedra he participado activamente en la dirección de cofradías.

-¿Cómo comenzó a participar en la Defensión?

-Fue a raíz de intentar recuperar el grupo joven. Hace ya años. Comenzamos a trabajar mucho con los más pequeños y con el colegio de la Compañía de María. Así hasta que Antonio García-Figueras me llamó para entrar en la junta en el ámbito de la tesorería.

-¿Quién le propone pasar de la tesorería a tu cargo actual?

-Fernando Barrera Romero. El actual hermano mayor. Me lo pensé un par de días y le dije que sí. Es un cargo de mucha responsabilidad pero a Fernando no podía negarme. Tenemos cierta complicidad y eso es importante para desarrollar el cargo.

-¿Ha representado ya a la hermandad en ausencia de hermano mayor?

-Sí. Uno de los días del triduo de la Virgen no pudo venir Fernando y ocupé se sitio.

-¿Qué significa para usted haber sido la primera mujer en ocupar este cargo?

-Pues creo que ya es algo normal en las cofradías que las mujeres estemos participando activamente. Dentro de mi hermandad, y por parte de la junta, me he visto totalmente arropada.

-Hay una hermana mayor en la hermandad del Perdón.

-Efectivamente. Eva Castañeda. Estuvimos incluso hablando cuando se presentó a hermana mayor. Sin embargo, nunca imaginé que yo iría detrás. Y tengo asumido que si el actual hermano mayor falla, la siguiente en ocupar el cargo sería yo. Pero no me preocupa.

-Curiosamente este salto lo han dado dos cofradías de cola.

-Pues sí es curioso. Podría pensarse que son hermandades más clásicas, pero ya lo ves. Total normalidad por este hecho.

-¿Cree que las hermandades deberían de actualizarse en alguna otra parcela?

-Las cofradías ya son conscientes del potencial que significa la incorporación de la mujer y, sobre todo, de la juventud.

-¿Cuáles son las líneas principales de la junta actual?

-Pues creo que somos una hermandad muy abierta a todos. También hay que mencionar el proyecto de RedMadre en el que estamos muy volcados.

-¿Cómo ve el mundo cofrade en la ciudad?

-Yo estoy orgullosa de nuestra Semana Santa. Si me preguntas del estado actual de las cofradías te diría que yo me dedico a trabajar por y para mi hermandad. A lo demás no presto mucha atención.