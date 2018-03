"Se lo dedico a los que me hicieron: mis padres, a mi marido y a esa cantidad de artistas que se han ido sin haber sido reconocidos". La bailaora jerezana y maestra de baile flamenco Angelita Gómez recogió ayer su premio Día de la Provincia de la Diputación de Cádiz con la emoción contenida en la garganta. "Ha sido un día maravilloso porque verdaderamente el acto ha sido precioso y la emoción la he tenido en la garganta todo el tiempo, sin poder tragar, tratando de que no se me llenaran los ojos de lágrimas. Una mañana preciosa", confesó ayer a este Diario tras el acto. Angelita tuvo ocasión además de firmar en el libro de honor de la Diputación y de compartir algunas palabras con el resto de premiados antes de dicha celebración. "Todo comentábamos la emoción y aunque no nos conocíamos, pues ha sido un momento muy bonito".

Un reconocimiento que llega tras el recibido a primeros de este mes en su tierra natal, Jerez, del título de Hija Predilecta de la ciudad. "Pues imagínate... Yo soy una mujer muy feliz, me considero querida y respetada por todo el mundo. ¿Qué más puede pedir una persona, sea o no artista, que el cariño de los demás?". Gómez asegura sentirse satisfecha de todo el trabajo que ha hecho, "ya mi marido, que casi que sólo me veía por la noche cuando llegaba a casa, me decía: a ver cuándo llega el día en que te lo reconozcan. Y ahora que no está a mi lado, pues allá donde esté espero que esté contento de ver todas las cosas que me están haciendo en vida, que eso es lo más bonito".

Respecto a galardones, ya no le quedan a Angelita espinitas clavadas en el corazón. "Yo creo que por eso tengo el corazón tan malo (ríe) de las espinitas que me he quitado. Pero bueno, ahí está Dios conmigo que es el que lo puede todo y me tiene aquí gracias a él bien y haciéndome feliz con todos estos premios y reconocimientos".

Hay que recordar y destacar que Angelita Gómez, en el repaso a su amplio palmarés, al que suma el título de Hija Predilecta de Jerez y ahora el de la Diputación, ostenta el Premio Nacional de Enseñanza de Baile Flamenco de la Cátedra de Flamencología, de la que es Miembro de Honor; Premio de la Federación Provincial de Peñas Flamencas; Medalla de Oro en la Velá Flamenca de las Nieves, en Arcos; Premio Demófilo de la Fundación Machado; homenajes en el Centro Cultural Chano Lobato, en Cádiz, y de la Sala Raíces de Jerez; Premio a la mejor bailaora en Granada; Premio del Público en el VIII Festival de Jerez, insignias de oro de las peñas flamencas Los Cernícalos, Fernando Terremoto y La Bulería; Premio Jerezanísima de Radio Jerez en 2002 y 2006; Rey Melchor de la Cabalgata de Jerez en 2003; Premio Jerezana del Año de Onda Cero en 2005; Farandulera del Año de la asociación La Farándula en 2006; y trofeo Alboronía por su lección magistral en 2015.