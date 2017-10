El museo del flamenco y el centro del motor centran las inversiones en 2018

Los proyectos que se ejecutarán con la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) conforman el grueso de las inversiones previstas para Jerez en el presupuesto de la Junta para el próximo año. El mayor importe se lo llevará el centro de innovación del motor, con 3,2 millones de euros seguido de distintas líneas de ayuda al sector del vino, que forman parte de las políticas para el desarrollo agrario. Las partidas fueron anunciadas en la mañana de ayer por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien aseguró que estas previsiones van encaminadas a "seguir avanzando y profundizando, con el objetivo de sacar a la provincia de las actuales cifras del desempleo". Más allá de la ITI, el grueso de actuaciones previstas ya contaron con consignación presupuestaria en este ejercicio.

Proyectos ITI

Las cuantías destinadas para los cuatro proyectos que la Junta pretende acometer en la ciudad con esta bolsa de fondos europeos exclusivos para la provincia conforman el grueso de la inversión de la Junta en la ciudad el próximo año con partidas que, teóricamente, deben servir para el inicio de las obras. El centro de innovación del motor, con 3,2 millones, y el museo del flamenco de Andalucía, con 1,6 millones, se llevan la mayor parte de la tarta de la ITI para Jerez en 2018, unos importes que se suman al millón de euros consignado para ambas inversiones en las cuentas de este ejercicio. Ahora bien, a día de hoy el organismo autonómico aún no ha culminado la redacción de los correspondientes proyectos y ambos están expensas, además, de sendas modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Ayuntamiento, que aún no han iniciado los trámites de aprobación. En cuanto al resto de actuaciones previstas, la conclusión del centro tecnológico del vino del PTA (Parque Tecnológico Agroalimentario) tiene asignado un importe de 750.000 euros mientras que no se especifica la cuantía para el sendero peatonal entre Jerez y El Puerto por el entorno del Guadalete. Eso sí, fuentes del organismo autonómico asegura que está contempladas dentro de una partida genérica para la creación de senderos.

Carreteras

En el apartado de carreteras, se incluye financiación para la mejora de un tramo de la carretera que une Jerez con Rota (A-2078), una actuación que está en proceso de licitación, y unas intervenciones de mejoras de varios tramos de la Jerez-Los Barrios (A-381). Asimismo, está anunciado para finales de año que se puedan iniciar en breve la mejora del tramo de la carretera de Estella (A-2003) situado entre el cementerio y la pedanía. Las cuantías no fueron especificadas ayer alegándose que están dentro de partidas genéricas sobre el mantenimiento y mejoras en carreteras en la provincia.

Agricultura

Un año más, el presupuesto de la Junta incluye diversas líneas de ayuda para el marco como son las destinadas a la reestructuración del viñedo (unos dos millones de euros), los fondos a la inversión al sector vitivinícola (tres millones) y los destinados a la promoción exterior del vino (otros dos millones). Asimismo se contempla una partida no especificada para acometer mejoras en la sede de la Delegación Territorial de Agricultura en la ciudad. Finalmente, el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) cuenta con 5,2 millones para toda la provincia.

Vivienda

Desde la Junta de Andalucía se asegura que habrá presupuestos para acometer mejoras en las viviendas de las barriadas declaradas como Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). Así, a las actuaciones ya presupuestadas en este ejercicio en el entorno de San Mateo y Santiago, que están en licitación, se unirá el próximo año La Asunción.

Cultura

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales contempla incrementar un 1% su colaboración con los festivales, ferias y eventos de la comunidad, entre los que se encuentra el Festival de Jerez. Su aportación suele ser en especie con la contratación de varios espectáculos por un importe que ronda los 70.000 euros . Asimismo, se mantendrá la transferencia de 15.000 euros para la Fundación Caballero Bonald.

Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente, se prevé una nueva partida para concluir las obras de la depuradora de El Portal, con una inversión que ronda los 1,1 millones. Igualmente, se reserva una partida de 450.000 euros para acometer medidas de puesta en valor de la reserva natural de la laguna de Medina.

Turismo

La mayor partida se la llevará un año más los 3,7 millones que aporta el organismo autonómico a través de la Empresa Púlbica de Turismo de Andalucía para el pago del canon del Gran Premio de Motociclismo. Además, se incrementa la transferencia a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre para compensar el déficit estructural que arrastra la institución, pasando la cuantía de 2,3 a 2,7 millones. En la memoria del presupuesto autonómico también se habla que está en estudio el plan turístico de Jerez, aunque no se han concretado aún las partidas ni las actuaciones.

Educación

En este apartado la construcción del nuevo instituto de La Granja (que no estará abierto hasta el curso 2019-2020), pero, al igual que en otras partidas, no se han especificado públicamente. Hay una consignación genérica de 15 millones de euros para actuaciones en institutos donde se incluye no solo el inicio de las obras de este centro sino también las mejoras en los centros que están en ejecución como el Romero Vargas, el Caballero Bonald o el Asta Regia.