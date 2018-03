"Aquí nadie se cree lo del secuestro"

"Aquí no nos enteramos absolutamente de nada. No sucedió nada fuera de lo normal. Más extraño que eso es imposible". De esta forma resume Enrique López, de la Venta Lomopardo, la extrañeza de propietarios y los trabajadores de este conocido establecimiento el supuesto intento de secuestro en sus inmediaciones el pasado sábado. "Los críos no pararon de entrar y de salir", recuerda este camarero al vez que muestra su enfado "por el hecho de que metieran a la Venta Lomopardo, nuestro negocio, en todo este lío". Evidentemente, a nadie le gusta que se vincule su negocio con un hecho de estas características, más aún cuando la sospecha de que se trata de un bulo se incrementa día a día.

La normalidad que rodeo los instantes posteriores a la comisión de los supuestos hechos le sorprende. "Si el crío hubiera dicho algo habríamos salido a la carrera a hacerle fotos al vehículo, pero no hubo motivo para ello porque, ya lo digo, la tarde se desarrolló de forma normal". Otro dato que aporta el hostelero es que "como restaurante que somos, estamos muy pendientes de la hora a la que llueve porque, lógicamente, nos afecta en nuestro trabajo. Ese día empezó a llover pasadas las cuatro de la tarde". Cabe destacar que la denuncia presentada ante la Guardia Civil especifica que los hechos sucedieron de 15,30 a 16,30 horas.

La familia rehúsa hacer declaraciones porque busca que el niño no se vea afectado

"La verdad es que no nos creemos que hubiera tal intento de secuestro", dice Enrique, "que es una cosa de niños". Además incide en que "cómo es posible que un chaval de ocho años sepa el tipo de vehículo e incluso la marca. Esto no cuadra".

Lo más curioso del caso es que en la barriada "viven tres muchachos marroquíes, que suelen desayunar aquí y que son personas maravillosas, gente buena y trabajadora, que no se meten en ningún problema y que no hablan por no ofender". Los jóvenes trabajan en la actualidad en una subcontrata de Endesa. Se dedican a cortar las ramas de los árboles que corren el riesgo de tocar los tendidos por donde se surte de electricidad a los grandes núcleos de población. Se da la circunstancia de que suelen desplazarse en dos vehículos que se asemejan mucho a la descripción que dio el padre a la Guardia Civil cuando interpuso la denuncia. Se trata de una Berlingo y una ranchera de color blanco.

Los tres jóvenes siguen viviendo en la barriada haciendo vida normal. No se han dado a la fuga ni se han escondido de nadie, lo que sería lógico en caso de que hubieran intentado la comisión de un delito tan grave como un secuestro.

Según consta en la denuncia se asegura que el niño que presuntamente fue objeto de un intento de secuestro se metió en un callejón sin salida y su amigo le advirtió "¡sal de ahí, que no hay salida!".

- "¿Nos puede indicar dónde hay algún callejón sin salida cerca del restaurante?", pregunto.

- "En la barriada no hay ningún callejón sin salida", responde Enrique López.

Enrique asegura que entre la gente del pueblo "no hay la más mínima preocupación. Aquí en el pueblo los niños siempre han ido solos por la calle y siguen yendo igual". Para destacar la tranquilidad que se respira en Lomopardo recuerda que "hace unos días un cliente se dejó las llaves puestas y el motor encendido durante dos horas y media. Nadie se llevó el coche. Es más, un vecino se lo apagó para que al menos no gastara gasolina. Así son las cosas por aquí".

De otro lado está Tere, esposa del alcalde de Lomopardo, José Manuel García Santos. En su opinión, ya que ha seguido el caso de cerca como usuaria de las redes sociales, "este hombre se ha visto cogido tras contar la historia". Teresa asegura que la normalidad es absoluta aunque entiende "que los críos miren de reojo cuando ven acercarse algún coche de color blanco". El miedo, dicen, es libre y muchas de las madres de la barriada rural lo han hecho suyo. "Hombre, la verdad es que hay cierta preocupación". Desde la tienda de ultramarinos que regenta destaca que "en Lomopardo es difícil que alguien pase inadvertido. Hace unos meses había unos extraños dando vueltas y todo el pueblo estaba atento. Sobre esto del secuestro, la verdad es que creo que muchas veces lo que da la televisión termina contagiándose a la gente".

La denuncia presentada ante la Guardia Civil también esta llena de datos llamativos, como es el caso de que el niño asegure que eran tres hombres y que uno se bajó "de una furgoneta con los cristales tintados", algo que lógicamente impide saber con exactitud el número de ocupantes que hay en el interior. De otro lado está el hecho de que el supuesto secuestrador actuara con gorro y unas bragas en la cara. Todo sucedió el pasado sábado, día inclemente y lluvioso, en el que se viste ropa de manga larga. Pese a ello, pese a la poca piel que un hombre vestido así expone (apenas los ojos), en la denuncia se refiere que los rasgos son de piel oscura, similares los de un árabe o un rumano. Otro hecho es que, como señalan desde la venta Lomopardo, no hay callejones sin salida. Y a todo ello se une que un niño tan pequeño, como ha quedado reseñado más arriba, sepa el modelo de un vehículo. Que sepa el color es lógico pero no la marca o el tipo de coche. Todo el caso, como se puede ver, queda en entredicho y deberá ser la Guardia Civil la que determine si la denuncia es verdadera o falsa, extremo este último que, como es sabido, está castigado seriamente por el Código Penal.

Este medio intentó nuevamente ayer ponerse en contacto con los padres del menor que fue presuntamente víctima de un intento de secuestro. A través de un familiar, la familia descartó tal posibilidad ya que "prefieren no mover más el asunto para proteger al pequeño, que lo está pasando muy mal y que incluso no quiere ir al colegio porque está atemorizado".