"Lo natural es que la cabeza visible del partido sea el alcalde o alcaldesa"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, confirmó el martes un secreto a voces: optará a la secretaría local del PSOE. Competirá con Isabel Armario por el control del partido y, por el momento, descarta cualquier tipo de acuerdo para una lista única -al menos, su grupo no dará el paso ya que entiende que la otra parte rompió la negociación-. Ahora bien, descarta que el resultado que arroje el próximo congreso pueda influir en sus opciones a repetir como cabeza de cartel de su partido para las municipales de 2019. "Seré la candidata mientras los militantes quieran", sentencia.

-¿Cuándo y por qué decidió presentarse a la secretaría local del PSOE?

-Dos o tres días antes de hacerlo público dije que sí a los compañeros que llevaban tiempo animándome a que diera el paso. ¿Por qué? Me convencieron tras sopesar muchas cosas y ver que el partido necesita un cambio importante. También lo consulté con algunos alcaldes para ver qué iban a hacer y coincidían en que lo natural en este partido es que quien representa la cabeza visible de un cargo institucional también lo sea del máximo órgano del partido. He escuchado opiniones y pronunciamientos y decidí dar el paso tras ver también que no había ningún tipo de negociación.

-Pero, ¿se planteó vd. ser la secretaria local antes de que se iniciara este proceso precongresual?

-Claro que sí, más que nada porque los periodistas habéis preguntado mucho por eso desde hace mucho tiempo. Ahora bien, hay un grupo de compañeros que llevaba mucho tiempo diciéndolo pero no me lo empecé a plantear seriamente hasta que la actual secretaria general [Miriam Alconchel] dijo que no se iba a presentar. Fue entonces cuando se abrió el camino; siendo la alcaldesa de la ciudad es un relevo natural. Los que me conocen saben que no me gusta quitar a nadie; en tiempos de Pilar Sánchez, yo peleé para que no hubiera una lista contra la alcaldesa porque entendí que no era el momento y se llegó a un consenso. Fíjese que entonces me ponían como candidata frente a Pilar Sánchez. Lo dije entonces: no iba a quitar a nadie.

-¿Hay posibilidad de que antes del congreso haya algún tipo de acuerdo con la candidatura de Isabel Armario para evitar que haya dos listas?

-Sigo diciendo que no vale mi opinión sino la de los militantes. Lo que creo es que con la militancia no se puede jugar. Hace unas semanas, un grupo de militantes tomó la iniciativa de tratar en una reunión la posibilidad de que hubiera consenso en una lista. En ese momento se decidió que al martes o jueves de la siguiente semana hubiera nuevas reuniones pero, un día antes, se presentó una candidatura. Me parece totalmente respetable que se presente pero ya se ha dado al paso; por lo tanto la militancia está en el momento de elegir. Nunca se puede decir que no pero no se puede jugar con la militancia; hubiera sido mejor seguir negociando.

-Pero, ¿está dispuesta a sentarse para buscar un posible acuerdo?

-Vuelvo a decir que no es mi opinión sino que es una decisión de un equipo. Insisto, no se puede jugar con la militancia; ahora sí, ahora no, ahora negocio pero me presento...es poco serio. Además, hay que perder el miedo a las elecciones internas. La militancia socialista está acostumbrada a eso, a tener la opción de decidir, de opinar y de votar.

-Parece, por tanto, que Vd. no va a dar el paso ...

-Nuestro grupo se comprometió a ir a una mesa de negociación, se fue a la primera, se fijó la fecha de las siguientes reuniones, llegamos incluso al acuerdo de avalar a la secretaria provincial en el congreso; hemos seguido el camino marcado.

-¿Por qué considera que es mejor el modelo de partido donde poder institucional y orgánico recaiga en una sola persona que el actual statu quo donde la responsabilidad está repartida?

-Porque se ha comprobado que este modelo no está funcionando. Lo fundamental es que no se está contando con el principal activo del partido que es su militancia. En el PSOE hay mucha gente dispuesta a trabajar; cuento con un equipo de militantes que han estado en el gobierno, que están en las asociaciones, que quiere participar en la vida de la ciudad, en definitiva... El partido tiene que representar a la gente. Un ejemplo es la apuesta de la Junta por subvencionar las tasas universitarias. El gobierno no tiene tiempo para dar a conocer esta magnífica medida sino que tiene que hacerlo el partido, tiene, por ejemplo, que reunirse con jóvenes para darlas a conocer y eso se echa en falta.

-¿Y cuál es el origen de ese problema que tiene el partido?

-Simplemente, no hay estructura de partido para poder hacer eso. Eso no se puede hacer entre dos o cinco personas. No hay una estructura activa de partido, con una ejecutiva que no tiene funciones... Hay que saber gestionar ese grupo de personas donde cada uno tenga su misión. No es solo llamar al militante para que vote en una asamblea; hay un trabajo que hacer en el día a día.

-¿Responsabiliza de ello a la actual dirección del partido?

-Yo no estoy aquí para criticar sino para decir qué se puede hacer. En mi grupo vemos que hay otra forma de trabajar en el partido y queremos ponerla en práctica.

-¿Se ha sentido respaldada por el partido en la gestión que está realizando al frente del gobierno? ¿No piensa que ha habido momentos donde el gobierno necesitó de más aliento del partido?

-No es con el gobierno municipal sino en otros aspectos. Lo he dicho antes como ejemplo como es la magnífica iniciativa de la Junta con las tasas universitarias. Los socialistas tenemos que hacer bandera de ese tipo de cosas; o cuando haya que reclamar otras cosas o exaltarse cuando se consiguen logros para el ciudadano. Se echa en falta no solo para reivindicar el gobierno local sino el provincial o el andaluz. Aparte de un gobierno tiene que haber un PSOE; el modelo es el que está pero pensamos que puede funcionar de otra forma, mucho más enriquecedor para el gobierno municipal, para el andaluz y para la ciudadanía en general.

-Está siendo muy diplomática...

-Soy así y digo las cosas como las siento...

-Lo digo porque la sensación es otra, que existe un divorcio entre parte del gobierno y la cúpula del partido...

-No me presento a la secretaría general para criticar. Entendemos que lo que hay no es el modelo que queremos llevar a la práctica porque no está la militancia detrás con responsabilidades. La militancia es la fuerza de este partido.

-¿Hasta qué punto cree que este proceso interno puede afectar al trabajo del gobierno municipal? Hay compañeros de su gobierno que se han posicionado a favor de su candidatura y otros con la de Isabel Armario...

-Soy muy madura en ese tema. He tenido que vivir en el Congreso de los Diputados procesos de elección entre compañeros y siempre he sido muy respetuosa. Y en este momento lo voy a seguir siendo. El gobierno es una cosa y el partido es otra; cada concejal se pronunciará con quien quiera, faltaría más. No voy a tener ningún problema con eso. En el gobierno somos muy poquitos pero estamos haciendo una gran labor.

-Le pido una valoración sobre los años que Miriam Alconchel ha estado al frente del partido...

-No tengo que valorarla sino que lo hará la militancia pero quiero recordar que yo la apoyé para que fuera secretaria general. Ella tiene ahora una responsabilidad en Madrid y ha entrado a formar parte de la ejecutiva regional. En su momento la apoyé porque estaba aquí en Jerez, en el Ayuntamiento, por lo que era la persona que podía conjugar la vida municipal con la secretaría general. Y no me arrepiento. Cada uno tiene su forma de gestionar el partido y lo tengo que respetar, aunque un grupo ahora pensemos que hay otra forma de llevar el partido.

-¿Teme que las diferencias existentes en el partido vayan a más ante la existencia de dos candidaturas en el congreso?

-Por nuestra parte, no. Repito, el PSOE es un partido acostumbrado a decidir, a elegir sus representantes... Es un proceso natural. Yo no estoy en el partido para dividir sino para sumar y esta candidatura es eso. Hay personas de muchas sensibilidades, incluso algunas que no me apoyaron en las primarias.

-Se especula mucho sobre una mala relación entre Isabel Armario y vd. ¿Hasta qué punto eso es cierto?

-Es cierto que es una persona con la que no tenga mucha vinculación pero es concejal y decidí que fuera portavoz del grupo municipal socialista. Yo siempre he intentado que cada uno tenga su responsabilidad.

-En el caso de que su candidatura no sea la más votada en el congreso, ¿teme que su posición como alcaldesa se pueda ver cuestionada o incluso peligre la posibilidad de que repita como candidata en las municipales de 2019?

-En primer lugar, dimos el paso porque tenemos la certeza de que hay muchas posibilidades de ganar. Y en segundo lugar, esto es un proceso orgánico que nada tiene que ver con el proceso institucional.

-¿No cree que pueda influir?

-Nada tiene que ver. Mi gobierno tiene libertad de decisión en este proceso y, pase lo que pase, todo será normal al día siguiente. La institución no tiene nada que ver con un proceso orgánico.

-Insisto, ¿nada de vinculación?

-Eso será otro proceso que en su momento se abrirá. Y ahí estaré.

-¿Piensa aspirar a repetir como candidata para seguir siendo alcaldesa?

-Sí, si tengo el apoyo de la militancia. Tampoco sería normal que se quitara a una alcaldesa. Esas cosas tan raras no las he visto en mi partido.

-Para acabar, ¿qué PSOE quiere?

-Un PSOE participativo, vivo, con fuerza, con ganas... Tenemos una posibilidad importante que se necesitan soluciones nueva s a problemas nuevos. Necesitamos un PSOE que comparta estrategias con el gobierno y que esté abierto a la militancia.