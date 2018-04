Un neurocirujano privado se ofrece a valorar el caso de Alba

Carolina Pacheco hizo el viernes un llamamiento desesperado para que alguien ayudase a su hija Alba. La joven de 18 años lleva ingresada más de un mes en el hospital de Jerez y desde hace 17 meses está sufriendo un infierno debido a los problemas de espalda que padece. A pesar de que fue operada en Cádiz en junio de 2016 de una protusión lumbar, lo cierto es que a día de hoy sigue sufriendo fuertes dolores que la tiene postrada en una cama, según denunció su madre a Diario de Jerez. La madre hizo público su caso tras intentar sin éxito que la trasladasen a Cádiz donde están los especialistas en columna, ya que la joven sufre escoliosis y la fuerte medicación que toma ya no le hace efecto, según lamenta Carolina Pacheco.

A la espera de que haya novedades en la Seguridad Social, la madre de la joven contó ayer emocionada a este periódico que un especialista de una clínica privada se ha acercado al hospital dadas las circunstancias de Alba. "Ha venido esta mañana un médico, el doctor Mario Velarde, él trabaja en la privada es neurocirujano y traumatólogo en cirugía de columna vertebral. Trabaja a nivel mundial pero me ha dicho que ante todo es humano y quiere ver a mi hija y lo que haga, lo hará gratuitamente", contó ayer Carolina Pacheco.

"El médico se ha ofrecido a valorarla de manera gratuita", afirma la madre

La intención del especialista es acudir el próximo lunes al hospital para realizar una valoración de la joven Alba y analizar su caso. Para ello, no obstante, "necesita un permiso de la dirección del hospital. Yo he ido a pedir el permiso y el doctor puede venir". Carolina Pacheco agradece que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ponga problemas a esta visita ya que "el médico se ofrece a valorarla gratis".

La madre de Alba está muy agradecida "al consejero territorial de la Once, que ha sido el que le ha pedido el favor al médico y él ha dicho que ante todo es humano y quiere estudiar el caso de la niña". "Es una persona encantadora, que lo hace sin ánimo de lucro", contaba ayer visiblemente animada Carolina Pacheco, cuya hija es invidente de nacimiento.

Hay que recordar que hace menos de una semana, la madre de la joven contaba desesperada a este periódico que estaba "cansada de que los médicos me digan que no tiene nada para operar mientras mi hija cada vez va a peor y peor por día. Está en un grito y no me la puedo llevar así a casa". "No puede mover ni el dedo del pie, porque le duele. Está muerta de cintura para abajo porque no puede moverse sola por el fuerte dolor que le viene de la columna", aseguraba. Además, lamentó también la pasada semana que a pesar de haber pedido el traslado a Cádiz, "porque allí está la unidad de columna, fue rechazado por Cádiz por la mala tramitación que realizó Traumatología del hospital de Jerez".