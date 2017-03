"Los niños jerezanos disfrutarán hoy de una gran fiesta didáctica"

-Hoy miércoles, Día Mundial del Agua, Aquajerez se ha propuesto que la ciudad viva un día grande lleno de actividades, ¿no?

-Sí, para nosotros es el día grande del agua, y queríamos que no solo fuera una celebración del sector profesional, sino algo que llegara a los ciudadanos, así que nos decidimos a organizar esta gran fiesta lúdico-didáctica para los niños jerezanos. Va a ser un evento en el que no sólo queremos que se lo pasen bien, sino que aprendan sobre el ciclo del agua y palpen de primera mano lo que hacemos cada día en nuestro trabajo. Habrá tres carpas: una de exposición, otra de laboratorio y otra de dibujo. En la de exposición les enseñaremos cómo revisamos el interior de las tuberías con cámaras, verán piezas hidráulicas enormes que normalmente no ven porque están enterradas bajo sus pies o se podrán montar en el camión de saneamiento con el que limpiamos los colectores. En la carpa de laboratorio les enseñaremos varios experimentos relacionados con el agua, para que vean que la ciencia también es divertida, y en la parte de dibujo les facilitaremos las hojas oficiales para que pinten y participen en nuestro concurso de dibujo anual, del que en unos meses daremos a conocer los ganadores. El acto central de la jornada será la inauguración de la fuente, a la que asistirá la alcaldesa y el equipo de gobierno también, como no podía ser de otro modo.

-Dice que la inauguración de la fuente del Arenal será pieza central de los actos, ¿cómo surge la idea de recuperar este espacio?

-Realmente la idea proviene del Ayuntamiento de Jerez, nos transmitieron sus inquietudes y deseos de recuperarlo, poniendo en funcionamiento la fuente de la plaza del Arenal. Nos trasmitieron lo importante que sería para la ciudad recuperar plenamente, con la puesta en marcha de la fuente, la imagen de la plaza. Por nuestra parte, hicimos un estudio del estado de la misma y del coste que supondría su recuperación. Además añadimos nuestro deseo de colaborar en la medida de nuestras posibilidades con la ciudad, y sin más procedimos a la firma del convenio de colaboración.

-Tras años sin funcionar, ahora lo hará a lo grande. ¿Qué destacaría de la mejora de la fuente?

-Excepto un colector circular existente en el vaso central, que se ha desmontado, reparado e instalado de nuevo, todos los demás elementos son nuevos, ya que se encontraban totalmente obsoletos. Hay que tener en cuenta que una fuente de este tipo no es sólo lo que los ciudadanos ven, dispone de infinidad de elementos eléctricos, mecánicos, circuitería y conducciones que forman un conjunto muy complejo para el funcionamiento efectivo. Como elementos a destacar remarcaría el equipo depurador de agua con dosificación de hipoclorito que garantice los requisitos actuales, y control del ph para evitar proliferación de algas. Igualmente la fuente está equipada con un anemómetro que controla en función de la velocidad del viento la altura de los chorros de agua, con objeto de evitar molestias a los ciudadanos en situación de viento fuerte. Igualmente el sistema de iluminación dispone de filtros, que una vez instalados permiten cambiar el color de la luz que por la noche iluminará la fuente.

-¿Cree que recuperar este espacio mejorará, además, la imagen de un enclave tan turístico como la plaza del Arenal?

-Personalmente creo que sí, entiendo que una fuente en funcionamiento trasmite alegría y vida, no olvidemos que a fin de cuentas una fuente ofrece agua en movimiento que no deja de ser lo básico para la vida. Si a esto le sumamos la belleza de esta fuente, todo queda mucho más potenciado.

-¿La inversión es una muestra más de la implicación de Aquajerez con la ciudad?

-Sí, ya lo hemos expresado en otras ocasiones, más allá de nuestra actividad, que básicamente es la prestación y gestión del servicio integral del agua, siempre en la medida de nuestras posibilidades colaboramos con los ayuntamientos donde prestamos servicio con objeto de potenciar el atractivo de las ciudades. En el caso de Jerez, además de este asunto que nos ocupa, creo que es importante recordar la celebración del Benchmarking en 2015, que consistió en un ejercicio de intercomparación en lo que a gestión del agua se refiere entre empresas suministradoras tanto públicas como privadas de ciudades europeas. En 2016 se celebró el congreso IWA, que a nivel mundial es el más importante desde el punto de vista tecnológico en lo que a gestión de aguas se refiere, en esta ocasión se batió récord de asistencia con más de 400 científicos inscritos, con lo que esto significa a nivel de proyección de imagen internacional. Este congreso se celebra cada año en una ciudad del mundo y en Aqualia luchamos porque se hiciera aquí. Igualmente a finales de año se presentó el proyecto de I+D+I, en fase de pruebas, Smart Green Gas, con el que en la EDAR Guadalete, a partir de aguas residuales, generamos biocombustible con el que alimentamos un vehículo SEAT. Esto está teniendo una repercusión mediática enorme, y no solo en España. Pensamos que toda esta actividad ayuda, en este caso a Jerez, a ubicarla, más si cabe, en el mapa de las ciudades importantes y atractivas a nivel mundial.