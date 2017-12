La nueva savia del Señor Resucitado

Santo Tomás de Aquino tuvo mucho que ver en todo este asunto. El fundamento para llegar a Dios a través de la razón fue uno de sus puntales más luminosos; escuela escolástica de la que todavía se toman notas a pesar de los siglos. Una señora que quizá no pasó por la escuela de filosofía fue la herramienta con la que se sirvió Tomás de Aquino para llegar al interior de la tienda que regentaba Antonio Ruiz Herrero, precisamente en la barriada de Santo Tomás. La mujer frecuentaba la tienda y mirando a los ojos a Antonio le interpelaba sobre la razón por la que los cofrades se quedaban en la muerte cuando Cristo había resucitado.

Le daba vueltas al asunto nuestro hombre cuando habló con el gran cofrade jerezano José Pérez Raposo, quien fuera hermano mayor de la Cinco Llagas. Raposo lo cogió de la mano y lo llevó a Cádiz, más concretamente al taller del imaginero Luis González Rey. De allí salió con un boceto y fue por el camino más corto hasta el obispado que en aquellos años ochenta se encontraba en la calle Eguiluz. El también añorado Rafael Bellido Caro, obispo de la Diócesis, le dijo: "Antoñito, aquí en Jerez no voy a erigir a ninguna hermandad nueva. Pero me has dado en la línea de flotación. Una hermandad del Resucitado sí que acepto, pues no podemos quedarnos en el entierro de Cristo".

Así fue cómo a finales de los ochenta y principios de los noventa la cofradía del Resucitado se forjó. "Con muchas piedrecitas por el camino. Sin ayuda de apenas nadie, pero con la ilusión puesta en el misterio más importante de la Semana Santa. Pues ya lo dijo San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe", apostilla Antonio Ruiz.

Antonio es el alma máter de la cofradía blanca del Resucitado. Tanto es así que por la calle Aire, donde está radicada la casa de hermandad, han pasado de largo las normas del 'libro verde'. Son más de treinta años de lucha estando al frente. Un hombre que lo hizo todo por y para su Señor que vence a la muerte y vuelve victorioso. Ahora llegan tiempos de cambio. Hay ya una nueva generación y era necesaria esa especie de 'transición'. Antonio se ríe con la comparación que el cronista hace cuando define a Álvaro Barba como el Adolfo Suárez de las cofradías de Jerez. "Hombre, no me compares con Franco", sostiene mientras aguanta con inteligencia la socarronería de la pregunta. Y continúa diciendo que "no me encuentro cansado. Ni con pocas ganas de seguir. Pero ya eran muchos años y efectivamente las normas dicen que más de ocho años no se puede estar. Así que ha llegado el momento de pasar el testigo".

Álvaro Barba es conocido por todos los cofrades. Un tipo que a primera vista ya denota ese perfil de bonachón y buena gente. "Si me lo dicen hace dos meses me río. Pero Paco Roldán Báez era quien iba a tomar el testigo. Ha caído malo y me lo pidió. No le pude decir que no. Así que aquí estoy para servir a la hermandad", comenta.

Proyectos

Al fondo de la funcional casa de hermandad del Resucitado habita un nuevo paso de misterio que se está llevando a cabo. "Este año sacamos el frontal ya tallado", comenta Álvaro. Un proyecto que necesitará de algunos años y de ilusión. También de hermanos que quieran acercarse a la cofradía. "Por supuesto es necesario que la gente se acerque a esta casa. Las puertas están abiertas para todos. Y necesitamos crecer en hermanos nazarenos. Es más, me he impuesto la tarea de sacar al menos veinticinco túnicas más para este año. Espero que el Señor nos ayude porque es necesaria nueva savia", sostiene Barba.

La túnica del Resucitado es una preciosidad. Blanca de capa y muy elegante. Además, se sale un Domingo de Resurrección, por la mañana. Se trata de un momento fantástico para vestir una túnica tan bonita. Sobre el tapete de la mesa de junta se expone la posibilidad de trabajar con la colaboración de un colegio. Pocas cofradías pueden ser más bellas para sacar a los niños a tan buena hora y con esa túnica tan de gloria. "Sin duda. Y aquí en los aledaños de la Catedral tenemos varios colegios para ir trabajando poco a poco. Sería interesante", sostiene su nuevo hermano mayor.

Incluso un cambio de sede. Antonio Ruiz ya no está tan convencido. "Se intentó en varias ocasiones irnos de aquí, pero no nos vale cualquier lugar. Así que hasta hoy seguimos en el templo más importante de la Diócesis", comenta.

Álvaro Barba tomó posesión del cargo el pasado domingo día veintiséis. Por delante queda un largo trecho de trabajo para conformar un misterio del que se pretende colocar un grupo escultórico. También la Santísima Virgen de la Luz se pretende, cuando sea posible, sacarla bajo palio. Obra de Ramón Chaveli, se trata de la única Virgen del imaginero que más obras pone en la calle los días de Semana Santa. Así que no es cualquier cosa.

Crecer en hermanos, avanzar en el paso, proseguir con un taller de costura que tiene fama de trabajar bien o pensar en un futuro con un palio son proyectos e ideas para seguir trabajando.

Si Cristo no resucitó vana es nuestra fe, dijo el Apóstol de los Gentiles. Santo Tomás de Aquino escribió mucho y bien sobre este asunto que aglutina toda la teología doctrinal de la Iglesia. Se sirvió de una humilde señora de un humilde barrio para anunciarle la buena nueva a Antonio Ruiz. Y 'Antoñito' hizo el resto con una voluntad fuera de toda duda. Ahora el testigo lo toma Álvaro Barba. Capataz que ha sacado muchos pasos con maestría por las calles de Jerez. Sin embargo, en este momento toca mandar, no a los de abajo, sino a los que van tras la singladura de un Cristo que ha vencido a la muerte. Suerte en esta nueva labor. Y a Antonio Ruiz Herrero, gracias por escuchar a esa señora que le puso en camino, como a los discípulos de Emaús. Que no le quepa duda al bueno de Antonio que fue Santo Tomás de Aquino quien comenzó todo. En aquel populoso barrio de la zona sur que lleva su nombre como una luminaria del pensamiento entre los más sencillos.