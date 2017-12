La obra del nuevo instituto será licitada la próxima semana

La delegada de Educación, Remedios Palma, y el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Juan Manuel López Martínez, han recibido a la coordinadora del nuevo instituto de Jerez a petición de esta última. En este encuentro, López, además de poner sobre la mesa los pormenores previos a la construcción del edificio, anunció que la licitación de la obra se publicará la semana que viene en BOJA si todo los trámites previstos siguen su curso. Así pues, el director general ha afirmado que “en el mejor de todos los casos, y si no existe ningún inconveniente en el proceso, la actuación comenzará entre los próximos meses de abril y mayo”.

Tanto López como Palma aseguraron que esta obra es prioritaria para la Junta de Andalucía y que no van a cejar, en lo que respecta a la administración educativa, en el empeño de hacer el seguimiento de todo el procedimiento para la construcción de la nueva infraestructura. “Se trata de edificación industrial, y no artesanal, por lo que todos sus plazos están estipulados por la ley de contratos”, contestó el director a las preguntas de la coordinadora sobre el fraccionamiento de la obra o el tratamiento de la situación como de “emergencia”. A esto último, los responsables de la administración explicaron que la construcción del nuevo IES no está dentro de los requisitos que la norma dicta para las obras de “urgencia”. Tal como les aclararon, se consideran obras de este tipo aquellas destinadas a arreglar o reparar un edificio que entraña peligro para la seguridad ciudadana.

Juan Manuel López pidió comprensión a los miembros de la coordinadora, además de que fuesen “flexibles” a la hora de manejar los plazos, ya que en ocasiones suceden imprevistos ajenos a la propia voluntad de la administración (defectos de formas en la presentación de ofertas, recursos por parte de las empresas, etc.). Así, los responsables delegación territorial y la propia APAE se comprometieron a trasladar toda la información para llevar a cabo un proceso transparente, como así se hace, pues todo los actos administrativos de la Agencia se publican en la web.

Cabe recodar que el nuevo instituto está presupuestado en 5,7 millones de euros y ocupará una parcela de 12.000 metros cuadrados.