Un nuevo 'rico' en La Milagrosa

Antonio Gordillo se encontraba en la noche del domingo en un bar próximo a su vivienda viendo el partido entre el Sevilla y el Real Madrid. Al terminar, de regreso a su vivienda, le empezaron a llegar comentarios de que el cupón de la Once había caído en La Milagrosa. José Antonio Fernández, el cuponero que vende en esta zona de la ciudad, había repartido el premio con el 42.051. Antonio se fue para su casa y allí ratificó con su mujer que no solo era el número que tenía en los cuatro cupones que horas antes había comprado sino que uno de ellos tenía también la serie agraciada, el número 028. En ese momento supo que a los 20.000 euros por cupón premiado tendría que sumarle otros 300.000 del número más una paga de 5.000 euros al mes durante 20 años -el premio total es de 1,5 millones de euros-.

"Estaba tranquilo y sigo muy tranquilo; los que no han podido dormir son ni mi mujer y mis hijos", comentaba el agraciado a media mañana en la cafetería La Marquesa, un establecimiento ubicado en la avenida Juan Carlos I, junto a la rotonda de la carretera de Estella, donde el cuponero había vendido una veintena de los 40 cupones premiados en Jerez -ha acabado repartiendo 2,2 millones -.

La del domingo no era la primera vez que a Antonio Gordillo, un pensionista de 58 años que dejó de trabajar como encofrador en 2003 por una invalidez, le sonreía el juego de la Once. Años atrás, le tocó unos 2.400 euros cuando aún existían las pesetas -400.000 pesetas le cayó entonces -. Jugador habitual de los sorteos de la organización de ciegos, compraba en la tarde del domingo cuatro cupones para el sorteo de esa noche, el del 'Sueldazo fin de semana'. Horas después, obtenía el mayor premio pero, a pesar de ello, pensaba seguir jugando, decisión que corroboraba mostrando una quincena de cupones que había adquirido la pasada mañana para el sorteo de anoche. "He comprado esta vez tanto porque me ha tocado", se justificaba. Por el momento, Antonio Gordillo, casado, con cuatro hijos y tres nietos, tampoco tenía muy claro en qué se va a gastar el dinero. "Yo no tengo hipoteca; mi casa y mi coche están pagados así que haré un 'viajito' con mi mujer y ayudaré a mis hijos", señalaba.

Estas declaraciones las hacía abrazado al cuponero que ha repartido la suerte por La Milagrosa, su primer gran premio. Se hizo repartidor hace año y medio cuando tuvo que dejar de trabajar como encofrador -precisamente- por problemas en su espalda. Se apuntó a la bolsa de empleo de la Once y se le asignó una zona. "No me iba bien y estuve a punto de dejarlo hace unos meses", explicaba ayer con una copa de Solera en la mano para celebrar el premio. Le asignaron la venta de cupones junto a su casa de La Marquesa, en La Milagrosa, y el negocio "empezó a ir mucho mejor". El domingo no fue un mal día de venta pues repartió los 40 cupones que tenía asignado del 42.051 -"suelo quedarme con alguno pero esta vez no", puntualizó-. La cafetería de La Marquesa, junto con la venta El Gallinero, son sus principales puntos de venta y donde ha repartido el grueso de los cupones premiados (con 20.000 euros cada uno). Uno de los agraciados es, precisamente, uno de los empleados del bar. Lolo comentaba tirando de tópicos: "No es para retirarme pero sí tapar agujeros".

Los cupones premiados restantes -la Once puso en juego 56 premios de 20.000 euros por las cinco cifras del número principal- fueron para Benidorm, Alicante y El Prat de Llobregat. Pero la mayor cuantía se quedó en la zona este de Jerez. "La Once reparte muchos premios en Jerez porque aquí se juega mucho", explicaba Cristino Ortuno, director de la organización en la ciudad. En 2013 ya cayó un premio similar; en aquella ocasión el premio se fue a Olivar de Rivero.