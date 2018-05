Cuatro de los seis nuevos patrullas de la Policía Local ya están averiados

Tan sólo dos de los seis flamantes coches de radiopatrulla de la Policía Local que el pasado 2 de mayo fueron presentados por el Ayuntamiento están circulando en estos momentos por la ciudad. Es decir, no están 'trabajando' ni portando policías de un lugar a otro de Jerez para que cumplan con su trabajo. Están fuera de servicio. La razón es tan curiosa como injustificable: ya están averiados. O venían mal de fábrica.

Según ha podido saber Diario de Jerez, desde el 2 de mayo al pasado día 15 un total de cuatro vehículos, nuevos y flamantes, recién estrenados, han causado baja en el parque móvil del Cuerpo Local. Y no por que recibieran ningún tipo de acometida, embestida o choque que les deja literalmente fuera de servicio. Ni mucho menos. La razón no es otra que el mismo día en que fueron presentados ya se detectó un problema en el cierre y apertura de las puertas traseras, que es justamente el lugar en el que se introduce a las personas que son detenidas y trasladadas privadas de libertad por ilícitos penales.

El asunto, visto desde un punto de vista policial no deja de resultar preocupante ya que "puede darse el caso de que se detenga a una persona y se intente introducirla en el coche para llevarla a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y resulte que el coche, simplemente, no abre", asegura a este medio el secretario general del SIP, Javier Romero. Pero eso no es ni siquiera lo peor del asunto pues también puede suceder justamente lo contrario aunque con mucho peor resultado: que se introduzca en el coche a un detenido y después no se le pueda sacar. Tal situación puede resultar desde jocosa hasta lamentable.

Ya el día de la presentación se comprobó que algo no iba bien en los flamantes coches del 092. Era un miércoles, 2 de mayo para más señas. Al día siguiente, jueves, ya había dos radiopatrullas con problemas serios en el sistema de apertura y cierre de sus puertas.

De los seis adquiridos tan sólo quedaban en aquellos momentos cuatro en servicio. Lo que suponía -y supone- un serio revés a las fuerzas policiales. Pero la resta no había hecho sino comenzar. Durante la celebración de la Feria del Caballo, concretamente el 9 de mayo, cayó el tercero de los patrullas por el mismo motivo. El último en 'caer' lo hizo el pasado martes 15 de mayo, menos de dos semanas después de que fueran presentados con toda pompa y boato en la recta de meta del mismísimo circuito de Jerez.

Al parecer, y según ha podido saber este medio, todo se debe a un problema en la consola del salpicadero desde la que los agentes controlan acciones policiales tales como el encendido de las luces de emergencia y de la sirena. Se trata de una tarjeta electrónica. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto, lógicamente, con la empresa de renting que gestionó la adquisición de estos vehículos. Un técnico de la casa fabricante se desplazará en breve a Jerez para acometer las reparaciones necesarias.

De esta forma, en Jerez quedan en la actualidad para prestar servicio un total de dos coches de radiopatrulla nuevos, cinco de los viejos, así como trece motocicletas, entre las cuales se encuentran 6 pequeñas scooters y dos kawasakis realmente antiguas.

Desde el SIP urgen al gobierno local a que se dé la máxima prisa en solucionar este grave problema porque los medios de transporte -es obvio- son esenciales para un buen desempeño de su labor policial.