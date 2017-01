El número de prefabricadas baja un 25% en curso y medio

La vuelta a las aulas fue ayer distinta para alumnos de primero y segundo de Bachillerato del IES Fernando Quiñones, que por fin, muchos meses después, podrán recibir sus clases en una instalación acorde a los tiempos actuales.La nueva construcción, edificada sobre una superficie de 630 metros cuadrados, consta de seis aulas y dos seminarios además de una nueva pista deportiva y un aparcamiento, aunque éstas, al igual que el cerramiento exterior, se finiquitarán en las próximas semanas.

La inauguración oficial propició la visita del delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, y la delegada de Educación de Laura Álvarez, que estuvieron acompañados por personal del centro, en concreto de José Antonio Casas, que hizo las veces de director, al estar éste, Germán Rodríguez, de viaje de fin de curso con otros alumnos.

Juan Luis Belizón no ocultó su satisfacción tras conocer el resultado de la ampliación, "porque fue un compromiso que se adquirió nada más ser nombrado delegado de educación". Además, admitió estar "contento porque hasta ahora los compromisos que he ido adquiriendo se están cumpliendo. Tanto que ahora mismo alcanzamos los once millones de euros en inversión en Jerez".

En este sentido se refirió a los proyectos como el del CEIP San José Obrero "que tenía un déficit de espacio, también con aulas prefabricadas, pero donde ya se está construyendo la ampliación para convertirlo en un C3, es decir, con tres líneas y un presupuesto de casi tres millones de euros"; y el del Romero Vargas, que será uno de los próximos en adjudicarse tras la selección de las empresas.

Con todo, la situación en cuanto a prefabricadas ha sufrido un cambio notable desde 2015 hasta la actualidad. A día de hoy, en Jerez hay un total de 1.020 alumnos que dan sus clases en este tipo de instalaciones, es decir, existen todavía 32 aulas (16 módulos) repartidos entre nueve centros educativos de la ciudad.

El dato es todavía llamativo, aunque también lo es que en apenas año y medio la ciudad ha visto reducido el número de prefabricadas en 11 aulas, es decir, un 25%. A esta cifra, no obstante, la Junta quiere añadir, de aquí a final de año, las dos que comprenden las reformas en el IES Francisco Romero Vargas (pendiente de adjudicación, una vez se conoce ya el listado de empresas que optan a las mismas) y las seis que pasarán a mejor vida con la finalización de las obras del CEIP San José Obrero. Precisamente la progresión de esta construcción va, por el momento, en buena línea, y en principio y si no hay ningún contratiempo extraño, la empresa que lleva a cabo las mismas tiene previsto finalizar la primera fase de las obras en febrero, una fase que afecta a los más pequeños, a los alumnos de Infantil. El resto habrá que ver, aunque todo apunta a que no estarán antes de que se inicie el curso que viene, ya que las obras en sí arrancaron en septiembre y tienen una duración de 12 meses.

Por su parte, Laura Álvarez agradeció a la delegación territorial "su compromiso con Jerez, no sólo en cuanto al cumplimiento del plan de centros, sino también en lo que respecta al mantenimiento de los edificios destinados a la educación de la ciudad, tarea en la que la Junta está prestando igualmente una gran ayuda al municipio".

La responsable municipal de Educación anunció que en los próximos días se harán públicas "las prioridades para intervenir en los centros educativos de la ciudad", una vez aprobados los 300.000 euros de presupuesto para este año. En principio, tal y como indicó Álvarez ayer, "vamos a tener una reunión para diseñar esas prioridades y poder empezar a poner al día todo el desfase que hay en el mantenimiento de los colegios".