"Mi objetivo es que la gente lo pase bien durante el pregón"

Miguel Márquez, alias 'El Chino de Jerez', vuelve hoy a subirse a unas tablas para marcar el inicio del carnaval de Jerez. El año pasado fue el 'segundo espada' de la pregonera, la cantante Laura Gallego. Esta edición le toca ser el puntal, pero su filosofía le dicta que él es lo de menos. "Lo importante son los que hacen el carnaval en Jerez todos los años". Por eso, desde que la gala tomó forma en su mente hace escasamente un mes, cuando fue designado por el Área de Cultura del Ayuntamiento a propuesta de carnavaleros de la ciudad, se sintió en la obligación de trasladar a las agrupaciones de Jerez casi todo el protagonismo. Eso sí, con su particular humor como pegamento entre actuación y actuación. Márquez no quiere desvelar muchas sorpresas, pero mantiene una máxima: "No quiero que la gente salga dando saltos diciendo que ha sido el mejor pregón que ha visto en su vida. Yo lo que quiero es que me feliciten al salir, 'Chino, me he hartado de reír'. Mi objetivo es que la gente se lo pase bien".

'El Chino' habla con cariño de las personas que le han estado echando una mano para que todo funcione. Uno de ellos es Juan Jesús Pujazón, director de la comparsa 'El príncipe azul', una de las que actúa esta tarde. "Él fue de los que primero me llamó para echarme un cable, quien me dio todos los teléfonos para ponerme en contacto con la gente del carnaval". En total, serán siete las agrupaciones que acompañen a 'El Chino' en La Atalaya.

Vamos a aprovechar todo lo que se puede el salón de La Atalaya para que salga bien"

Pujazón explica que su grupo trae este año "un estilo muy gaditano que no se suele ver en Jerez". Para ello, ha contado con la autoría de un carnavalero gaditano, familia y seguidor del estilo de Jesús Bienvenido. "Suena muy a Cádiz", cuenta este ex componente de comparsas jerezanas que pisaban el Falla.

'El Chino' explica que parte de su humor es correligionario del carnaval. "Siempre lo he vivido aunque no haya estado dentro de lo que es el carnaval de Jerez. Tengo muchos amigos del carnaval de Cádiz". Algunos de ellos, además de otros artistas, formarán parte de su pregón de forma especial. "Vamos a aprovechar todo lo que nos deja La Atalaya para que salga bien", que cuenta con muchas posibilidades audiovisuales en el salón de espectáculos. El acto comenzará a las 20,30 horas, y la entrada es gratuita. "Yo creo que vamos a conseguir que se rían, estamos para eso", remacha el pregonero.