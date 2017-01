"Mi objetivo es mejorar los medios, sin ellos no estaremos en primer nivel"

Javier Pérez Andrada es el nuevo jefe de la Policía Local. Comparte el cargo de intendente de este cuerpo policial con Manuel Cabrales, a quien suple en el cargo, y Manuel Benítez. A sus 54 años se enfrenta a este reto por primera vez en su vida profesional, que comenzó hace ya 32 años, en noviembre de 1985, cuando accedió a la Policía Local en una de las promociones con mayor número de agentes que se recuerdan. Fue el 24 de febrero de 2016 cuando alcanzó el rango de intendente, tras un largo proceso de formación y de selección de más de un año de duración.

- Son numerosas las personas, entre ellas el propio sindicato de la Policía Local, el SIP, que aseguran que Jerez debe tener más agentes locales...

La transición con Manuel Cabrales ha sido normal. Somos profesionales y seguimos trabajando"

- Ahora mismo somos 294. El SIP dice que hacen falta agentes. Hacen falta agente dependiendo de lo que queramos ofrecer a la ciudadanía. El término municipal de Jerez es amplio, no sólo por el núcleo de la ciudad en sí, también por las pedanías que deben que tener presencia policial. En un momento dado llegamos a ser 334 agentes y ahora mismo rodamos los 300 pero es que, además, tenemos encima el problema del pase a segunda actividad de muchos de nuestros componentes. Hacen falta más, y creo que lo iremos consiguiendo poco a poco. Tal y como están los ayuntamientos hoy en día no es precisamente fácil. También debemos recordar que los últimos agentes locales accedieron al Cuerpo en 2007, hace ya casi diez años.

- ¿Qué tal responde el Ayuntamiento a estas demandas?

- Ya se está pensando en hacer promociones, hay que renovar y que entre gente joven que palie la media de edad de la plantilla actual.

- ¿Con qué planes de futuro accede al cargo de intendente jefe de la Policía Local de Jerez?

- Lo primero que tengo en mente es renovar los medios y poder tenerlos enfocados a darle un mejor servicio al ciudadano, yo no quiero medios que no sirvan para ello. Así se lo he trasladado a la alcaldesa y, también, acabo de tener contactos con una empresa de suministro de vehículos. Nos han librado un dinero importante y estamos sumidos en los trámites para la adquisición de patrullas por el sistema de renting. Puede ser un avance importante si se llega buen puerto.

- Ha habido quejas por el escaso número de radio-patrullas en las calles…

-- El problema que tenemos es, sobre todo, el mantenimiento de los coches. Son vehículos que no paran, que están las 24 horas del día en movimiento y es, por ello, que necesitan de un mantenimiento esencial. Desde Infraestructuras se están sacando casi todos los días vehículos a la calle. Tener coches suficientes para mover el número de agentes que manejamos no es algo precisamente fácil.

- ¿Qué objetivos tiene a nivel social?

- Otro objetivo que nos marcamos es acercar más la Policía Local al ciudadano y a todos los entes públicos, asociaciones, organizaciones y administraciones. Participar más del entorno social de la ciudad algo esencial. Acercarnos al ciudadano también, al igual que abrirnos a las nuevas tecnologías. Ya tenemos casi ultimada nuestra presencia en Facebook y Twitter.

- ¿Y a nivel de operatividad cuáles son los objetivos?

- Siempre hemos sido una plantilla de Policía Local de referencia a nivel nacional, una plantilla que hemos destacado tanto por los servicios que damos como por los resultados que obtenemos. Nuestro sistema de trabajo es por sectores. Nuestra presencia en las calles es durante las 24 horas del día y la noche y nuestro tiempo de respuesta es muy corto. Cuando hay algún requerimiento la sala de transmisiones requiere a la patrulla más cercana. Por eso necesitamos medios, para poder seguir dando esta respuesta, la cual no va más allá de los cinco minutos. Además, cuando el requerimiento es grave no es solo la unidad del sector, sino cualquiera que esté por Jerez, la que acude al lugar a ayudar.

- Hubo en tiempos quejas por las denominadas 'zonas oscuras', lugares donde los agentes no podían comunicarse con la sala de radio ni entre ellos...

-- Eso pasaba en la Zona Sur y en algunas partes de la Zona Rural. Ahora una empresa nos está surtiendo de material. Lo primero que hicimos fue explicarle los problemas y parece ser que ahora ya no tenemos esa 'zonas oscuras' gracias a una serie de repetidores. Ese problema está superado.

- ¿Cómo ha sido el periodo de transición con su antecesor en el cargo, Manuel Cabrales?

- Pues ha sido una transición normal. Somos profesionales y todos sabemos que la jefatura del Cuerpo prevé que dentro de la máxima categoría el equipo de gobierno opte por una opción u otra. Es algo que sabemos. He hablado con él. Llevamos la jefatura entre tres intendentes. El día de la Cabalgata de Reyes estuve trabajando con Manuel Cabrales en torno al dispositivo especial que se montó.

- ¿Cómo surgió aquello de cruzar autobuses en la avenida para prevenir un atentado terrorista como el de Niza o Berlín?

-- A nivel nacional se recibieron del comisario general una serie de recomendaciones que se trataron en la mesa de coordinación. Sobre todo hay que ofrecer seguridad y tras lo de Niza o Berlín era cuestión de evitar y de prevenir antes que de lamentar. Algo había que utilizar y decidimos proteger la avenida Alcalde Álvaro Domecq, donde se concentraban miles de personas durante la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos en sus primeros metros A nivel de seguridad la Cabalgata de Reyes fue un éxito.

- ¿Se acabaron ya las tensiones por la aplicación del nuevo cuadro horario?

- Ya no hay polémica por el cuadro horario. Los sindicatos con representación en la Policía Local han llegado a acuerdo y se mantiene el que teníamos. Esa polémica ahora mismo ya no existe.

- ¿Qué tal con las centrales sindicales?

- He empezado una ronda de contactos. Todas las mañanas planificamos el día. Me veo con mandos, con el nuevo organigrama y ya me he reunido con las dos centrales del Cuerpo, el SIP y la UGT. Es un periodo de ilusión para todo el mundo con el objetivo de hacer de la Policía Local un referente de la ciudad.