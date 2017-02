La odisea de las licencias en Jerez

André Bouet se instaló en Arcos hace justo un año. Si bien pasó los primeros años de su vida en España, este francés hizo una carrera prolífica en el sector de la hostelería en Las Galias. Procede de Nantes, una ciudad al margen de lo que se considera o se deja de considerar la Bretaña Francesa. "Creo que aquella zona es casi un país diferente", señala Bouet con su castellano aliñado de acento francés. "Y yo creo que Andalucía es tan diferente de España como el País Vasco o Cataluña. Yo viví de pequeño en muchas ciudades de España, pero esta zona es la que más me gusta. Estoy enamorado de Jerez". En busca de ese 'hecho diferencial', dejó todo hace un año en su país. "No quería dejar nada atrás, vendí mi parte de los restaurantes que tenía y me vine para acá para que fuera mi retiro. Quiero montar mi 'Bistró Chacón' en San Miguel porque es un barrio con historia". La esquina del antiguo Confecciones Carmen, frente al busto de Antonio Chacón en la Cruz Vieja, fue ese lugar especial.

Bouet lleva desde junio entre papeleos para cumplir su sueño. "Bistró es como se dice 'tabanco' en francés. Es lo mismo. Un negocio en el que el marido sirve el vino de la zona y la esposa se mete en la cocina". Él voló solo a esta Baja Andalucía en busca de lo diferente. Habla de flamenco, vinos, caballos... "Creo que la gente de Jerez no se da cuenta de todo el potencial que tiene esto". Su odisea comenzó en septiembre cuando se dio cuenta de que el local alquilado tenía problemas estructurales. "El dueño dice que lo va a arreglar, ese no es el problema". Pidió la licencia en junio para abrir su negocio y ésta aún está por resolver, aunque encara los últimos pasos. El martes finalizó el periodo de exposición pública. A partir de ese día, sólo falta una firma electrónica desde Urbanismo. "El problema es que el procedimiento es muy largo. Hay muchas cosas que no me gustan de Francia, pero esto allí no pasa", señala tajante. "Yo quiero invertir y voy a crear empleo en un barrio que necesita vida". Su proyecto de negocio es un restaurante internacional que sirva alimentos de muchas procedencias. "En Jerez se puede encontrar género de todo el mundo a muy buen precio y calidad".

El local se encuentra actualmente apuntalado. Después del verano, cuando se detectaron las deficiencias, Bouet fue informado de que este segundo procedimiento se abriría de urgencia al considerarse una actuación prioritaria. "Pero mientras el dueño no reciba la licencia, no puedo empezar con las obras para abrir mi local aunque me la den". En total, el desembolso para que comience a funcionar el 'Bistró Chacón' asciende a 80.000 euros, del que ya lleva gastada una parte. "Quería que estuviera listo para el Festival. Ya será para el del año que viene", espera.

En una situación algo similar se encuentra el joven empresario Javier González, que compró un local en la avenida Juan Carlos I hace ya casi un año para abrir "la primera chicharronería de Jerez". Aprendió un negocio que viene de antiguo, el de la elaboración de este manjar cárnico, y hoy por hoy lo vende a carnicerías, bares y restaurantes. "Pedí la licencia en junio y por varias razones aún no le veo el final a esto". Su caso se encalló hace meses porque, finalizado el periodo de exposición pública, en el que se informa a colindantes de la futura apertura por si desean alegar algo, Urbanismo le informó de que había sido imposible comunicarse con un vecino. "Al final resultó que se trataba de un banco, que por eso no estaban informados. Me moví yo y se reinició el procedimiento de exposición", denuncia. Lleva gastados miles de euros en este negocio. "Al final parece que te lo quieren poner difícil, pero yo sigo para adelante, no me queda otra", concluye.