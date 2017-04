Los okupas no son bienvenidos

Las ocupaciones se han multiplicado tanto en Jerez como en otras ciudades especialmente durante los años más duros de crisis. A pesar de que en muchas ocasiones son familias que utilizan esta práctica (ilegal) como último recurso, otras utilizan la picaresca para no hacer frente al pago de una vivienda. En el otro lado de la historia están los propietarios de las casas ocupadas a la fuerza o los vecinos de estos inmuebles que no siempre reciben con los brazos abiertos a los nuevos inquilinos. Es lo que ha ocurrido en Vallesequillo II, donde la presidenta de la asociación, Carmen Vázquez, explica que los presidentes de los 19 bloques se van a organizar para evitar el efecto llamado en la barriada. De hecho, está previsto un encuentro de todos estos responsables vecinales una vez que finalice la Semana Santa para decidir qué medidas tomar.

Recientemente, miembros de la asociación vecinal mantuvieron un encuentro con un subinspector de la Policía Local para tratar, entre otros, este asunto. "Ha recogido la problemática y se comprometió a realizar un duro informe", explica Vázquez, aunque reconoce que es complicado actuar en estos casos. Por ello, paralelamente al trabajo que realicen los cuerpos de seguridad, "nos vamos a unir los presidentes de los bloques y vamos a llamar la atención de las personas que quieran vivir tranquilas". El objetivo es "si es necesario hacer guardias y organizarnos, como ya se ha hecho en algún bloque, para pararlo".

Los vecinos piden que se ponga en marcha de nuevo la comandancia de la zona sur

Carmen Vázquez explica que ya hay casos de okupas en la barriada y los vecinos no están dispuestos a que esta situación continúe. "Ya hay unos cuantos y parece que la intención es organizarse para traer más". Entre los problemas de las ocupaciones ilegales, desde la asociación denuncian que "no pagan el agua y enganchan la luz. Esto puede provocar problemas de incendios". "La compañía eléctrica no hace nada y si sale ardiendo la instalación por culpa de estos enganches, el seguro del bloque no lo cubre al no ser legal el montaje", afirma la presidenta vecinal, recordando que hace años ya hubo un incendio por estos motivos.

Desde la asociación de Vallesequillo II aseguran que comprenden "que hay personas en situaciones muy delicadas que necesitan una vivienda. No nos oponemos a que la tengan, pero que la pidan de manera legal y sin perjudicar a los demás, que acudan a los servicios sociales". "Hay alquileres sociales por los que sólo se pagan, por ejemplo, 75 euros", señala Carmen Vázquez, denunciando que "lo que ocurre es que hay casos en los que simplemente la gente prefiere ocupar ilegalmente una vivienda y no pagar". "Aquí vivimos 500 familias y tenemos derecho a vivir tranquilas".

Desde la asociación de Vallesequillo II reconocen que la puesta en marcha de la antigua comandancia de la zona, que ocupaba el local vecinal, sería una gran noticia tanto para esta barriada como para las situadas en los alrededores (La Liberación, La Cartuja...). "No es lo mismo tener dos coches de policía permanentemente aquí, que tener dos para toda la ciudad", lamenta Vázquez, señalando que son necesarios más efectivos y más medios en una ciudad como Jerez. "El local está tal como lo dejaron, no sé si fue hace más de 6 o 7 años, y sin duda el regreso de la comandancia ayudaría a mejorar la seguridad en todas las barriadas de la zona sur", afirma Vázquez, insistiendo en que "nosotros pagamos impuestos igual que cualquier otro vecino de Jerez, así que reivindicamos tener los mismos servicios. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene abandonados a los vecinos de la zona sur".