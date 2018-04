No olvidemos a los olvidados

S í… hemos querido y hemos amado, ¡y cuánto…! Tenemos tanto sentimiento dentro de nuestros corazones… ¡tanto…! Sentimiento por todos a los que con nosotros, alguna vez, han vivido; por tantos a los que hemos querido… por los que en algún momento de nuestras vidas han anclado la alegría a nuestro corazón, por aquellos que nos han cuidado y tenido, y protegido y salvado… Guardamos tantos recuerdos en ese rincón íntimo y sagrado al que no puede llegar el olvido…

No se me ocurre ninguna otra alternativa para sobreponernos a la irremediable brevedad de nuestro tiempo que la del recuerdo; pero no la de "un" recuerdo, no la de cualquier recuerdo, no; si no de "el" recuerdo.

Busco esa añoranza que significa presencia, no evocación; esa memoria que implica evidencia, no remembranza… Busco revivir lo vivido junto a quien quise, y ya no está; devolver al presente aquellos días lejanos envueltos en ternura y alegría, en despreocupación y felicidad…; recuperar mi vida del ayer preservado con delicadeza y mimo, en esa pequeña cajita azul que todos guardamos en algún rincón de nuestras sensaciones, para encontrar en el hoy de mi vida aquel aroma de una juventud indomable, el sentir -ahora valorado- de los que tanto me quisieron, el sabor de un amor adolescente, nunca olvidado; el calor de aquellos amigos que fueron, o se fueron; el inigualable encanto de tardes sin apremios y mañanas tardías; el embrujo, especial, de noches sin horas, de estrellas con nombre, de ilusiones sin fin… eso busco.

Quiero que mi memoria esté hecha de sus momentos felices, no merecen menos los que me vivieron. Quiero que no estén lejos de mi vida, que ellos sigan siendo parte de ella; no hayo mejor compañía ni quiero otro consuelo.

No se puede olvidar a quien quisimos, no se debe olvidar a quien nos quiso. Nuestro mundo está tejido por retazos de olvidos entretejidos que nos llevan a borrar de la consciencia quien fuimos y lo que sentimos, lo que vivimos y ya no sabemos…

Nada se puede hacer mañana, aún no llegó; ni se puede hacer ayer, se pudo… pero no se puede, ya pasó… Hoy es cuándo el ejercicio de la invocación de aquellos pedazos de vida que nos parieron tal cual ahora somos, nos debieran obligar a trasportar un algo de la nostalgia perdida al presente fugaz.

No sé si es la congoja, esa que te pellizca el corazón y te absorbe la alegría, responsable del olvido selectivo que coloca una paño de humo entre nosotros y la imagen que nos refleja en el espejo, una imagen fragmentada e incompleta si no están en ella todos los espíritus buenos que con nosotros fueron. O si el tiempo -señor de sentencias y dador, o no, de razones- es el culpable cierto de tanta laguna yerma en la desmemoria de nuestras soledades. Si una, tal vez fuese por mor del ansia de felicidad que ocupa a los humanos, invitándonos a renegar de todo atisbo de sufrimiento próximo; si otro, puede que por ausencia de empeño suficiente en mantener viva la luz que en días, ya lejanos, fue norte y sentir.

Extraño aquellos besos, y sus risas perdidas; añoro caricias, entonces casi ignoradas, y "holas" y "adioses", asiduos allá, inalcanzables aquí. Me duelen los tiempos perdidos en esto o aquello, cuándo ellos estaban; ahora, que ya no están: ni aquello, ni esto, ni tiempo, ni ellos…

Pero el recuerdo siempre duerme sobre el lecho profundo de la mar océana, inabarcable ésta, remoto aquel. Está ahí, a pesar de haber consentido en su olvido, él sigue ahí. Si estás a tiempo, no dejes de ir en su busca, no permitas, ni a mareas ni a olas, ni a marejadas o tormentas, seguir olvidando a los olvidados.