La oposición presiona al gobierno para mejorar el servicio de limpieza

El Partido Popular de Jerez anunció ayer que solicitarán a la alcaldesa, Mamen Sánchez, una "reunión urgente" de todos los grupos municipales para que informe sobre las previsiones que tiene en relación al próximo pliego de la limpieza.

Con respecto a este asunto, los populares han afirmado que "la limpieza es uno de los principales problemas de Jerez, ya que actualmente es obvio que la ciudad está sucia y descuidada, y es por ello por lo que consideran que Sánchez debe informar al resto de grupos ".

Ganemos le reprocha a Ciudadanos que no apoye una auditoría sobre el servicio

Además de informar, desde el PP consideran que es necesario "poner sobre la mesa un plan de choque en cuanto a limpieza se refiere, así como garantizar que el próximo pliego cuente con un presupuesto suficiente para contratar personal y adquirir nuevos contenedores y nueva maquinaria, algo que es muy necesario para la ciudad y la zona rural".

Los populares jerezanos han explicado que "el pliego actual finaliza en el año 2019, siendo un pliego que tendrá una duración no inferior a 20 años por lo que debe elaborarse con seriedad y rigor partiendo de un estudio profundo de los problemas de limpieza en Jerez en relación con los distintos barrios, así como de la zona rural". Igualmente, han insistido en que "por otro lado, no podemos olvidar que es el servicio que tiene un coste más alto para el Ayuntamiento y que se paga con los impuestos que pagan los jerezanos, por lo que no está de más que los vecinos sean oídos a la hora de tomar decisiones en relación con el futuro pliego, pues en definitiva, ellos son los que padecen las consecuencias de un mal servicio".

Por último, los populares han recordado que "los trabajadores de la actual concesionaria tienen pendiente la negociación de un nuevo convenio colectivo y esa cuestión es algo que también tendrá que tener previsto el pliego".

Por su parte, Ciudadanos Jerez mostró el jueves su total desacuerdo ante las últimas declaraciones realizadas por el grupo de Ganemos en las que plantean un estudio sobre la municipalización del servicio de limpieza. La formación advirtió que "los jerezanos no tienen que pagar con sus impuestos ninguna auditoría, creemos que es una auténtica locura plantear la remunicipalización del servicio de limpieza cuando el PSOE no sabe gestionar ni los actuales empleados del Ayuntamiento".

Tras estas críticas, Ganemos Jerez aseguró ayer que "Ciudadanos ha enarbolado un discurso básicamente contradictorio. Si la formación sostiene que el gobierno local 'regala todos los años a la empresa Urbaser varios millones de euros al no exigirle el cumplimiento de las condiciones y tener a la ciudad en un estado de suciedad permanente', ¿acaso no le interesa conocer de cuantos millones se trata? ¿O es que los conoce ya? Si, como ha asegurado en un comunicado de prensa, estamos hablando de millones cada año, ¿no cree razonable la propuesta que hace Ganemos Jerez de contratar una auditoría externa que aclare de cuántos millones se trata?".

Para la agrupación de electores "se mire por donde se mire, es totalmente sensato contratar una auditoría externa, para lo que hemos presupuestado 30.000 euros, que nos arrojaría luz sobre todos esos millones que según Ciudadanos se están regalando. Una auditoría externa completa, concienzuda y pública, como propone Ganemos Jerez. Es dinero que nos ahorrará muchos recursos en el futuro".

Respecto al tema de la municipalización del servicio de limpieza, Ganemos quiere saber "¿qué problema tiene Ciudadanos en realizar un estudio riguroso, serio e independiente sobre las ventajas económicas y de servicio que podría tener? De entrada, serían millones también de ahorro sólo en el beneficio industrial y en el IVA. ¿O es que Ciudadanos tiene esos datos? Parece que Ciudadanos, un partido de derechas, quiere que las grandes corporaciones se sigan llevando todos esos millones. ¿Es necesario contratar a empresas de fuera de Jerez para limpiar nuestra ciudad? ¿Cuánto dinero se va de nuestra ciudad por culpa de las concesiones a grandes empresas?".

Así las cosas, Ganemos Jerez recalcó ayer que "no planteamos locuras, planteamos propuestas concretas y fórmulas para abordar con seriedad un problema grave que tiene la ciudad con la limpieza pública. Y si es cierto que la actual concesionaria podría hacer mucho más con el dinero que se le paga, que el Gobierno está regalando millones, y si resulta que del estudio sobre la municipalización sale que nos podemos ahorrar algunos millones más, ¿cuánto se podría potenciar la limpieza en Jerez con todo ese dinero?".