Las cinco órdenes de Montoro

El informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto del Ayuntamiento jerezano de este año es una enmienda a la totalidad a la gestión del gobierno municipal. Se le reprocha al ejecutivo que estas previsiones no cumplan con el plan de ajuste ni con las reducciones de gasto comprometidas en 2015, que los costes de funcionamiento del Consistorio no dejen de aumentar y que utilice unos criterios poco prudentes para calcular los ingresos que están provocando que aumente la deuda con los proveedores. Por ello, le ordena acometer cinco medidas en el presupuesto que son de obligado cumplimiento si quiere que el documento entre en vigor. Por el momento, el ejecutivo local se encomienda a mantener un encuentro con el Ministerio para tratar de flexibilizar las conclusiones de este informe.

Reducción de los gastos de funcionamiento en un 5%

La exigencia de reducir un 5% los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento (personal y bienes y servicios) es la de mayor calado que contiene el informe del Ministerio y que el gobierno local ha considerado como un ataque. Hacienda recuerda que esta medida es una obligación para poder acogerse a los mecanismos de financiación que se ha acogido el Ayuntamiento desde 2013 para poder afrontar sus pagos. Hacienda es taxativa al respecto: "La corporación local no cumple con la reducción de los gastos de funcionamiento en el proyecto de presupuesto de 2017, incumplimiento que es asimismo advertido por el interventor en el informe de fiscalización remitido, siendo además reseñable el incremento del nivel de gasto según los datos de estimación de cierre del ejercicio 2016".

No en vano, se señala que el Ayuntamiento se comprometió en el plan de ajuste a "una reducción de los costes de personal de 6.545.940 euros respecto del ejercicio 2015 en actuaciones como reducción del complemento de productividad y de los complementos salariales, reducción de las gratificaciones, jubilaciones y reducción de las cotizaciones del personal funcionario". En estos ejercicios, sin embargo, el capítulo ha crecido en unos ocho millones de euros. De hecho, el Ministerio alerta de que esto "viene a evidenciar que no está cumpliendo el plan de ajuste en vigor máxime cuando puede producirse, según indica el propio Ayuntamiento, un aumento de los gastos de personal derivado de la inserción del personal afectado por un expediente de despido colectivo o la sentencia relativa personal de la banda municipal de música".

El Ayuntamiento justificó el incremento en este ejercicio en que, aunque se rebajaban los sueldos de la plantilla con la reducción de algunos complementos salariales, se tiene que hacer frente a liquidar las indemnizaciones por el despido del ERE de 2012, entre otras eventualidades. Hacienda, no obstante, no pone objeción ni al incremento del 1% de los sueldos (aunque señala que hubiera sido más "prudente" no incluirla) ni a la convocatoria pública de 20 puestos de trabajo para este ejercicio.

En cuanto a los gastos corrientes, Hacienda incide en que tampoco se cumple con el compromiso de reducción pues se ha pasado de los 50 millones liquidados en 2015 a los 68 millones estimados para este ejercicio.

Rebaja de las previsiones de ingresos de IBI, IAE e impuesto de vehículos

Hacienda pone reparos a la previsión de ingresos por impuestos tales como el IBI, el IAE o el de vehículos (IVTM). Censura que se realice una estimación al alza sobre lo realmente liquidado en 2016 y considera desacertado que se justifique en una "expectativa" de mejora de la recaudación. Así de los 42,8 millones obtenidos en concepto de IBI se estima pasar este año a 47,7 millones; con el IAE se espera recaudar 14,7 millones y con el IVTM, 11,7 millones. Hacienda sentencia: "Las previsiones de ingresos deben fundamentarse en los derechos reconocidos en el ejercicio anterior, no pudiendo exceder del importe del padrón aprobado para 2017, y sin que sea admisible el incremento de aquellas basado en una mera expectativa de liquidación de altas".

Rebaja de los ingresos por plusvalía, el impuesto de construcciones y tasas

También le reprocha que prevea un aumento de los ingresos por la plusvalía, el impuesto de construcciones y las tasas y precios públicos cuando debería seguir "criterios de caja debiendo, por tanto, limitarse al importe de la recaudación total media obtenida en los tres últimos ejercicios".

Acto seguido insta al Ayuntamiento a seguir su criterio para calcular los ingresos. "Con esta forma de estimar los ingresos se pretende no solo evitar que se liquide el presupuesto con déficit, sino reducir las tensiones de tesorería que se estarán produciendo dado que el periodo medio de pago a proveedores es de 259,11 días y el periodo medio de pago pendiente del Ayuntamiento, según el último informe de morosidad comercial se sitúa en 1.168,26 días".

Adopción de medidas para mejorar la recaudación

El Ministerio considera que el Ayuntamiento debe mejorar sus niveles de recaudación para incrementar los ingresos. Entre los datos aportados, hace referencia a los impuestos directos cuyos ingresos se han reducido ligeramente del 90,6 al 88,9% entre 2016 y 2017. En impuestos indirectos, mientras tanto, se ha pasado del 92,8 al 90,8%.

Elaborar un presupuesto con mayor saldo positivo

Finalmente, Hacienda reclama que se apruebe un presupuesto con un saldo positivo en los ingresos corrientes (los que se obtienen por recaudación y transferencias de otras administraciones) de una cuantía suficiente para que, de este modo, se pueda ir reduciendo las facturas en el cajón.