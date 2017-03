Los organismos públicos intentan dar salida a sus excedentes

No solo el sector privado cuenta con excedentes de viviendas y suelo en sus balances sino también los organismos públicos. La Junta de Andalucía, por ejemplo, lleva años intentando vender varias bolsas de suelo que tiene repartidas por la ciudad (recientemente ha actualizado su 'oferta continuada'). Mientras, la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa, no ha encontrado compradores para algunas de sus promociones y empieza a pesar en sus balances varios solares que no puede edificar por sus dificultades económicas.

Desde finales del pasado año, el gobierno local está anunciando que Emuvijesa baraja retomar la actividad constructiva, aunque sin dar detalles. Ya durante el anterior mandato hubo un intento de rehabilitar un inmueble de propiedad municipal en la céntrica calle Barranco con parte de los fondos obtenidos por la concesión de la gestión del agua a una empresa privada. Sin embargo, el proyecto no llegó a fraguarse. Actualmente, la mercantil municipal cuenta con solares en Pozoalbero, Pago Percebá y en El Retiro, entre otros, que se mantienen en barbecho.

Mientras, la Junta de Andalucía lleva años tratando de vender terrenos. Actualmente su oferta está conformada por casi 49.000 metros cuadrados de suelo, fundamentalmente en la zona sur de la ciudad, donde se pueden construir hasta un máximo de 409 viviendas que estén acogidas a los regímenes de protección oficial. Asimismo, tiene en venta siete parcelas en la zona norte de la ciudad, concretamente en Pozoalbero donde se permite la edificación de viviendas libres.