Los padres de Carribero se niegan a que lo operen en Madrid

El joven Marcos Carribero ingresó ayer en el Gregorio Marañón -hospital de referencia del jerezano desde el pasado mes de noviembre- para realizarle hoy una ecografía transesofágica. El ecocardiograma transesofágico es una técnica diagnóstica que utiliza ondas de ultrasonidos para obtener imágenes del corazón. Permite valorar la función y la morfología de algunas estructuras del corazón con una precisión superior a la que proporciona la ecocardiografía convencional que se realiza apoyando el transductor en la pared torácica.

Juan Carribero explicó ayer que los médicos que han evaluado a Marcos en Madrid "han llegado a la conclusión de que hay que volverlo a operar, porque lo último que le hicieron no sirve y de ahí que le hagan esta prueba. El niño se ha operado hace nada y no queremos. Marcos no es un juguete ni un conejo de indias. Hemos enviado estas semanas los últimos informes de Marcos en Boston y queremos que nos lo deriven allí". "Aquí en España lo quieren operar todos los años y no estamos de acuerdo. Sé que tenemos buenos cirujanos pero no tenemos la tecnología suficiente para él", subrayó Carribero, quien explicó que "quieren cerrarle una fístula y Boston dice que esa fístula del corazón no se le puede cerrar a Marcos. No queremos experimentos, estamos ya quemados". "Esta prueba hay que hacérsela y los resultados se los enviaremos a Boston, porque aquí no se va a operar. Insistimos en que la Junta de Andalucía nos lo derive allí. Nosotros ya no hacemos eventos, sólo un acto en el circuito, y la cuenta ya no sube y Marcos tiene muchos gastos, como los viajes a Madrid", recalcó.