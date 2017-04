Los padres del Pemán se decantan por la opción Gloria Fuertes

Pemán, en el punto de mira en Jerez y respetado en Cádiz

Aunque más de doscientos representantes de familias pasaron el pasado lunes por las urnas, lo cierto es que una parte importante de padres y madres del colegio José María Pemán siguen sin entender este cambio de denominación. Conscientes de que la decisión se ajusta a la ley, no comprenden cómo a escasos kilómetros de la ciudad, concretamente en Cádiz, existen algunas instituciones que todavía conservan la denominación José María Pemán. Incluso uno de los lugares más emblemáticos de la localidad gaditana, el Parque Genovés, también cuenta con un busto dedicado al escritor, y un teatro con su mismo nombre. Hasta el siempre polémico José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz, aseguró hace ahora casi dos años tras la polémica surgida en Jerez con el busto de Pemán y su colocación o no en el Teatro Villamarta, que "José María Pemán ha sido y será de forma indeleble uno de los mayores representantes de las letras gaditanas". Entonces, el primer edil gaditano, al ser cuestionado sobre la denominación del teatro situado en el Parque Genovés, dijo que "eso no es un objeto de debate si se tiene que llamar así o no. Pemán es un embajador de las letras gaditanas y así tiene que seguir siendo".